不想面對外界標籤和眼光　8成選擇隱忍　誰能治癒性侵受害者的傷？

他們在人群中揣著祕密生活，如他人無異一般行走。外界的指摘與歧視，讓受害者害怕一旦說出口，就像是穿上刺有紅字的罪衣那般，得受人打量、遭遇羞辱。

「#MeToo」運動席捲全球，但在台灣，害怕築起了一道牆，讓受害者無言，只能無言。只是傷痕仍會在夜寐時竄出，如此喧囂。

文／呂苡榕

有一陣子雨齊（化名）會頻繁接到不同友人的電話，有人和他徹夜扯淡，直到天方露白才止；有人則是壓低聲音斷斷續續，只敢在深夜裡釋放陳年的祕密。幾位友人身上有個共通點—他們都是去年爆發的高雄市體操教練性侵案受害者。

去年 2 月，高雄地檢署接獲一名當事人檢舉，告發位於高雄光華國小擔任體操教練 20 年以上的梁姓男子，長年藉著訓練、比賽外宿時性侵選手。接獲告發後，高雄市性別平等教育委員會和地檢署隨即介入調查，並透過告發當事人逐一接觸潛在的受害者，拼湊這一起性侵案的圖像。

祕密塵封多年，如今才被揭起。當年體操隊的孩子多來自經濟狀況一般的家庭，練體育的小孩靠著拿獎後一路保送上學，甚至就業。所以對許多家長來說，這位教練等於保證孩子的未來。雨齊說，教練不只在國小教課，還會和國中合作，由他負責訓練，拿獎則是榮耀歸諸學校，所以不少孩子跟著他一路從國小、國中到高中。

金牌體操教練性侵案

受害者不只一位，揭教育界未爆彈

到了國中，教練才會開始下手。「像是外宿時，教練會說：『你們房間浴室不夠，可以來我這邊洗澡。』聽到這話，你有辦法拒絕嗎？」那些性侵的時刻總是隱晦，卻也不乏機會，「有時候連有家長陪同的外宿行程，教練一樣找得到縫隙。」雨齊語氣忿忿：「有的性教育教孩子遇到危險時要喊、要叫、要逃跑。連有家長陪同的時候，他都找得到下手機會了，我想請問是要怎麼叫、怎麼逃？」

對受害者來說，國小開始練體操，到了國中已有 4、5 年資歷，在校有一半時間都花在練習上，學科已跟不上同齡孩子；投入的時間長了，也捨不下前面的心血，對受暴當事人來說，選擇隱忍似乎「很合理」。「他們也怕說出來沒人信—教練不只教體操，還會陪孩子寫作業，很多家長都很信任他。」雨齊的另一位友人，年幼時也曾想過向老師提起這件事，「但看到老師跟教練有說有笑，就不敢講了。」

曾經有位性侵受害者在學時舉發了教練，「但那是還沒有《性別平等教育法》的年代，學校不用召開性平會，也不用調查。最後學校找來教練與家長和解了事，孩子則是轉學離開。」雨齊說，看到這種結果，其他伸著脖子等待有人能救救自己的受害者，心裡已經無望。

祕密結成了一張網，困住受害者的人生，早年不敢開口，多年後更不知怎麼開口。「而且很多人現在也同在體育、教育界工作。這位教練是金牌教練啊！受害者擔心出來指認，萬一自己被曝光，會不會反而遭到報復，工作就此不保？」雨齊語氣無奈地說。

檢調的調查，在受害者間造成震盪，驚懼擠壓著受害者—一旦被認出是「受害者」，現有的家庭會不會受到衝擊？丈夫有沒有辦法諒解？生活是否崩解？陸續接到地檢署電話後，雨齊的幾位友人開始出現精神症狀，「像有個朋友會一直暴食，接著催吐。」為了防堵親友發現，有些受害者透過社福團體收受法院文書；有些人則是憤怒自己已經改名、搬家了，為何又被揪入這場噩夢。

來源：《今周刊》 1167 期

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