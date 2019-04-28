〈報稅看這裡〉想用保險節稅 3大注意事項別輕忽

又到了 5 月報所得稅的季節，對上班族來說，荷包又要大縮水，專家提醒，可善用保險列舉扣除額達到節稅效果，選擇對自己有利的報稅方式，讓荷包少失一點血，但要注意以 3 件事：

一、申報綜合所得稅時，扣除額分為「一般扣除額」與「特別扣除額」，其中「一般扣除額」再區分為「標準扣除額」或「列舉扣除額」2 種，若想將保費支出列入，就要選擇「列舉扣除額」，依現行所得稅法規定，每人每年可列舉 2.4 萬元人身保險費扣除額。

人身保險費包含了商業保險、勞工保險等保費支出，但全民健康保費不受 2.4 萬元扣除額限制，可以單獨核實全額扣除。

另外產險保費，例如火險、地震險保費支出亦不屬於列舉扣除額的範圍，但向產險公司投保的意外傷害險、健康險保費支出可作為「列舉扣除額」。

而每月自費投保的團體保險費，或是旅平險中的意外傷害險及醫療險保費，亦可計入列舉扣除額度內。

二、若是替配偶、直系親屬如父母、子女繳交人身保險費，亦可列計入列舉扣除額之內，但要注意的是，被保險人與要保人需在同一申報戶之內，且是受納稅義務人扶養的直系親屬才可申報。

若是幫同一申報戶內、扶養的兄弟姐妹或其他非直系親屬繳保費就不能列舉；若子女已年滿 20 歲，就要獨立申報所得稅，也不可計入列舉扣除額之中。

三、最後一點則是，若民眾投保的是未經核准在台銷售的境外保單，其保費支出亦不能計入列舉扣除額中，享有扣抵的權利，這一點要特別注意。