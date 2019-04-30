大摩：市場還未完全反映油價上漲帶來的風險

摩根士丹利財富管理公司 (Morgan Stanley Wealth Management) 表示，市場還沒有完全反映油價上漲帶來的風險。

摩根士丹利財富管理公司投資長 Lisa Shalett 在 4 月份發布的一份報告中寫道，儘管委內瑞拉的產量下滑、利比亞產油供應受到威脅，但在美國切斷伊朗產油出口的激勵下，標準普爾 500 指數創下歷史新高，10 年期美債殖利率降至 2.5% 左右，這些現象都意味著投資人對油價上漲感到沾沾自喜。

目前市場所有資產類別仍在慶祝油價上漲，以此來驗證央行的忍耐度和「金髮女孩」經濟狀況的恢復情況，但若油價在年底前保持目前水平，美國 CPI 可能突破 3%，將給美國聯準會的利率決策帶來問題；同時油價上漲將削弱消費者購買力，壓低企業利潤，並危及中國和新興市場的經濟成長。

美國宣布對伊朗原油實施更嚴厲的制裁，激勵布蘭特和 WTI 原油期貨最近升至近六個月以來的最高水平，隨後略有回落，目前布蘭特原油來到每桶 72.22 美元左右。

能源股表現遠遠落後於油價。 (來源：Bloomberg)

石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國將在六月舉行會議時延長減產，市場預期油價將會進一步反彈。

Shalett 表示，美國能源股相對於原油價格的表現，為 10 年來最差，正是市場並未預期油價上漲的佐證，建議以廉價石油股作為增持美國成長股投資組合的防禦性避險。

除了 Shalett 力薦美國能源股外，摩根大通也在 4 月初就指出，能源股的估值已來到幾十年來的低點，看好有望上漲。

Shalett 指出，雖然今年以來油價上漲幅度和去年同期相比看來不高，但如果油價維持在目前的水平，那麼到了第四季就會很難看了，對於許多尚未消化油價上漲風險的資產類別來說，可能會具有挑戰性。