能源盤後─OPEC拒絕減產 紐約原油收高41美分 本月上漲逾6%

原油價格週二收高，紐約原油本月上漲逾 6%。沙烏地阿拉伯看來不會理會川普總統提出的增產要求，委內瑞拉動盪亦增加了生產的不確定性。

分析師說，沙烏地阿拉伯駁斥了川普有關 OPEC 將增產的談話，油價因而上漲。此外，委內瑞拉反對派領袖瓜伊多呼籲推翻馬杜洛總統。馬杜洛政府則說，已採取行動，鎮壓政變圖謀。

紐約 6 月原油上漲 41 美分，或 0.7%，收於每桶 63.91 美元。

6 月布倫特原油上漲 76 美分，或 1.1%，收於每桶 72.80 美元。

沙國能源部長 al-Falih 告訴俄羅斯通訊社說，沙國不會急於增產，填補因美國制裁而損失的伊朗原油。他並說沙國將遵守 OPEC 的減產協議，並可能將該協議延長至年底。該協議原定 6 月底到期。

上週末，川普呼籲沙烏地阿拉伯與盟國增加原油產量，油價隨後走勢震盪。OPEC 秘書長 Barkindo 說他並未與川普會談，否認了川普的說法。華爾街日報報導，Falih 亦未參與會談。川普隨後發布推文說，他是與沙烏地阿拉伯談的。

分析師說，委內瑞拉可能發生軍隊倒戈，有助油價反彈。目前尚不知瓜伊多是否獲得足夠的軍隊支持，但即使獲得少量軍隊支持，也有所進步。馬杜洛被迫下台或逃亡，只是時間問題。一旦瓜伊多掌權，石油可能出現大幅賣壓。

彭博社報導，沙烏地阿拉伯希望油價上漲至約每桶 85 美元，以平衡今年預算，高於 9 月預估的 73 美元。

5 月汽油上漲 1.9% 至每加侖 2.123 美元，本月大漲 12%。5 月熱燃油上漲 1.3% 至每加侖 2.081 美元，本月上漲 5.5%。