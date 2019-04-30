川普施壓沒在怕 沙國能源部長稱「擬延長減產協議至年底」

雖然美國總統川普呼籲石油輸出國組織 (OPEC)增產，盼壓低油價，但外媒引述俄羅斯新聞社 (RIA) 報導，稱沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 表示，擬延長減產協議至 2019 年底。

台北時間週二 (30 日) 下午 3 點 21 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.03%，至每桶 71.56 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.14 %，至每桶 63.59 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

路透社引述 RIA 報導，指 Khalid al-Falih 強調，沙國準備在美國對伊朗展開全面制裁後，調整生產機制，補足供給缺口，滿足市場需求，但產量不會高於減產協議規範的水平。

Khalid al-Falih 也說，擬於 6 月之後，繼續延長減產協議至 2019 年底，「我們會觀察 (全球原油) 庫存，看它們是高於或低於正常水平，藉以調整生產機制。」

白宮上週宣布，自 5 月初開始，對伊朗原油出口實施徹底制裁，不再給予台灣、中國、印度、日本、南韓、土耳其、義大利和希臘等 8 個經濟體豁免待遇。

美國國務卿龐培歐重申，制裁措施的目標，是讓伊朗原油出口「歸零」。受上述消息影響，油價漲至 2019 年以來新高。

上週五，川普宣稱他對 OPEC 施壓，要求增產，以壓低油價，受此消息影響，當日布蘭特原油期貨收跌約 3%，至每桶 72.15 美元；西德州中級原油期貨收跌 2.9%，至每桶 63.3 美元，創 2 月底以來最大單日跌幅。