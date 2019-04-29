油價壓得下來嗎？如果漲破100美元 贏家會是誰

全球經濟成長已是處於緩慢，高昂的能源價格更是令人不樂見的阻力。美國總統川普已經表示，他希望偕同石油輸出國組織 (OPEC) 採取行動，抑制全球油價。

從今年走勢來看，布蘭特原油今年至今上漲約 33%，也已經接近 6 個月高點。台北時間週一 (29 日) 下午 6 點 37 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.61%，至每桶 71.19 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.44%，至每桶 63.02 美元。

布蘭特原油期貨走勢圖 (圖自 Investing.com)

理論上，被需求推升的油價，會反映出全球經濟成長，不過如今的情況，它所反應的是供應受限。高油價可以對原油出國口的企業和政府營收帶來支撐，不過對於消費國來說，它會推高通膨，最終回頭傷害到需求。

高油價怎樣影響全球經濟成長？

影響的層面很多，它會推升通膨，並進一步影響家庭收支。高度仰賴進口原油的國家最難抵禦高油價，例如中國和許多歐洲國家。其次是諸如北半球有季節性需求的國家，如果油價太貴，消費者會去尋找替代能源或減少使用。全球經濟放緩，會減少對原油需求，也壓抑價格漲勢。

油價漲破 100 美元，世界怎麼辦？

如果持續破百，肯定會對全球經濟成長帶來衝擊。然而，因為原油是以美元計價，美元本身強弱也是變因之一。經濟學家的分析預估，如果今 (2019) 年底，布蘭特原油每桶位在 100 美元，那麼到了明 (2020) 年底，全球 GDP 成長會減少 0.6 個百分點，而通膨則將多出 0.7 個百分點。

油價還會再漲嗎？

調研機構 Oxford Economics 的經濟學家們認為，油價上揚的風險是愈來愈高的。「在短期內，供應面的衝擊可以被提升的產量所抵消，但市場仍在緊縮，而且承受不了太多動盪，只要再發生一次供應面重大事件，油價就可能破百。」

美國對伊朗的石油制裁，將在 5 月 2 日開始收緊，原本的購買豁免已不再延長。對於油市供應面來說，每天大約減少 80 萬桶的產量。川普已承諾美國國內將增產，不過恐怕也難以完全補上缺口。

油價一直漲，有贏家嗎？

還是有的。以原油出口為主要經濟來源的新興國家，能從高油價獲益較多。包括阿烏地阿拉伯、俄羅斯、挪威、奈及利亞、厄瓜多等，高油價帶來的收入，對他們的預算缺口、經常帳赤字不無小補。

但另外一些新興國家則會遭遇資金外流、本幣弱勢，帶來通膨上揚的風險，它們的央行可能得考慮在成長放緩時升息，或是想辦法撐過這段資金流失的時間。野村證券點名，這些國家可能是土耳其、烏克蘭和印度。

美國能得到什麼好處嗎？

原本向伊朗購買原油的國家現在必須轉單，美國石油生產商一定會捉住這大好機會，但對於美國整體經濟而言，油價過高不見得有好處。

美國經濟成長的骨幹就是國內消費者，油價高了，消費者可能會趨於節省。4 月份的汽油價格已經漲了 7%，來到一加侖 2.89 美元，如果再更貴，勢必會影響到汽油零售。

而如果全球油市情況變糟，美國有可能會變成眾矢之的，認為是對伊朗制裁所導致。屆時，美國國內的投資活動和經濟穩定，都可能連帶受到影響。