股價接近千元的貴州茅台 開始看起來有些昂貴？

股票交易員們很少為全球最賺錢釀酒商的股票支付如此高的價格。

僅今年，貴州茅台就上漲了 60%，觸及各類里程碑。該公司已成為在中國大陸上市的第二大公司，並且有望成為首支股價達到 1,000 元人民幣的股票。該股在滬深 300 主要消費指數中的本益比最高，且市值剛剛首次超越百威英博、聯合利華和滙豐控股等全球巨頭。

但貴州茅台目前的股價幾乎是預估每股純益的 30 倍，接近過去十年經常限制股價上漲的倍數。在股票表現今年迎來開門紅之後，中國中產階級是否會繼續為白酒敞開錢包是分析師關注的關鍵問題。令人擔憂的是，投資者為 2019 年制定了過高的標準，因為貴州茅台經常能超越自己的預估。

「估值現在是市場關注的問題，」珩生資產管理駐上海的基金經理戴明表示。「來自第一季度收益的所有好消息都已經被消化。」

繼上周四下跌 1.8% 後，貴州茅台上周五再下跌 0.8%，儘管季度收入成長 24% 超過了公司自己的預期。該股最近剛在周二達到了創紀錄的水平，銷售額在中國經濟放緩之際仍保持彈性對股價構成支撐。貴州茅台繞開中間商、直接向消費者銷售更多產品的決定也幫助提升了股價。

貴州茅台基於預估收益的本益比本周達到 28 倍的峰值。而滬深 300 指數成份股平均僅約為 12 倍。該公司規模較小的競爭對手五糧液股價今年已經幾乎翻了一番，是滬深 300 主要消費分類指數中股價第二貴的股票，本益比約為 23 倍。

貴州茅台上一次本益比接近 30 倍是在 2018 年初，之後受到中國熊市和消費放緩的拖累，導致股東損失超過 600 億美元。

貴州茅台仍然是中國最受歡迎的股票之一，彭博追蹤的 40 位分析師中，除了一位分析之外，其他所有分析師都建議買進該股。貴州茅台的上漲也對大盤構成支撐，今年對上證綜指漲幅貢獻最大。美國銀行加入其他八家經紀公司一道預計該股股價將在 12 個月內突破 1,000 元人民幣。

「貴州茅台擁有最強大的品牌影響力，最高的利潤率，最佳的資本回報率以及中國白酒行業最強勁的自由現金流，證明以本益比計算的估值超過同行是合理的，」花旗集團分析師 Xiaopo Wei 和 Richard Wenjia Lin 在本周公佈收益後的一份報告中寫道。

境外投資者正開始撤退。據彭博匯編的數據顯示，他們在過去三天通過與香港的互聯互通機制淨賣出了 8.08 億元人民幣的貴州茅台股票，約占賣出 A 股總規模的 7%。對於珩生資產管理的戴明而言，估值看起來太高。

「最近境外投資者的拋售也讓境內投資者變得謹慎，」戴明表示。「約 30 倍的本益比過去曾預示著下跌。」