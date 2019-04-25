茅台Q1獲利年增30% 再戰千元關卡

貴州茅台昨 (24) 公布第一季財報，營收及淨利與 4 月初預告的內容相當，優於市場預期。而以第一季營收成長幅度來看，比公司預定全年成長 14% 高出不少。

在財報發布前，茅台股價昨日盤中一度創下歷史新高，達人民幣 990 元，千元大關近在咫尺，不過收盤時仍收黑，以人民幣 970 元作收。

圖: 東方財富網, 茅台股價日線圖

第一季營運重點

營收人民幣 216 億元，年增 23.92%。

淨利人民幣 112 億元，年增 31.91%。

EPS 人民幣 8.93 元，去年同期人民幣 6.77 元。

截至 3 月底，茅台在中國本土共有經銷商 2454 個，減少 533 個。符合公司之前提出將持續整頓經銷商資格，朝向質的方向轉變。海外經銷商維持 115 個不變。

圖: 公司財報

散戶法人動作不一

之前貴州茅台公布第一季初步業績數據後，高盛、摩根士丹利等券商均表示茅台第一季業績優於預期，紛紛上調其目標價。高盛將未來 12 個月目標價由人民幣 1016 元上調至人民幣 1033 元；摩根士丹利則是將目標價由人民幣 890 元上調至 990 元；大和資本則是將目標價由人民幣 735 元上調至人民幣 941 元。

不過也有反其道而行的券商，晨星是近期唯一一家對茅台給出賣出評等法人。晨星將茅台 12 個月目標價訂在人民幣 830 元，主要原因在於茅台的股價已超過目標價。

此外，根據股東數據顯示，隨著茅台股價持續上揚，已有不少投資人選擇獲利了結。截至 3 月 31 日，貴州茅台股東總人數 8.06 萬人，相較於去年年底減少 2.7 萬人。

但利用滬股通買進茅台股票依舊熱絡，根據資料顯示截至 2019 年 3 月 31 日，香港中央結算有限公司今年以來持有茅台股票增加 2083.28 萬股。

