滬深盤後 - K線連五黑 上證跌破3100

陸股今 (26) 日走勢呈現開低走低，即使午盤燃料電池、證券類股走揚，一度帶動三大指數翻紅，但由於昨日上證與深證指數均跌破關鍵頸線位置，投資人做多信心不足，三大指數再度回檔收黑。而前一個交易日深證成指跌破萬點大關後，上證指數今日跟進跌破 3100 整數關卡。

圖: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證指數報 3086.40 點，下跌 1.2%；深證成指報 9780.82 點，下滑 1.28%；創業板指報 1657.82 點，下跌 0.73%。滬深兩市成交量只有人民幣 6240 億元，量能進一步萎縮。

本周，上證指數重挫 5.64%，創半年多來最大周線跌幅，深證成指大跌 6.12%，創業板指下挫 3.38%。

資金流向來看，今日北上資金淨流出近人民幣 6 億元，其中滬股通淨流出人民幣 15.9 億元、深股通淨流入人民幣 10 億元。

消息面

養豬類股重挫，主要受到中國官媒表示，近期養豬類股大漲，只因「豬隻數量少，豬肉價格漲」就看好豬肉產業發展是有風險的，投資人須慎防黑天鵝。

外媒指出中國證監會擬加速 IPO 和再融資審核速度，至少每周核准 4 家 IPO 企業上市；此外，中國媒體報導也指出，主管機關已明確表示，要放鬆對 IPO 公司業績波動性的審查。受到利多消息刺激，券商類股應聲上漲。

圖: AFP

法人觀點

中信證券認為，市場正在等待新的經濟數據公布，進而判斷貨幣政策調整方向，才能決定是否要再加碼股票。因此，短線上，資金流入股市的節奏將放緩。

中金公司則表示，在政策微調、市場估值已經明顯修正的影響下，未來大盤漲幅會明顯趨緩。但考慮到目前中國股市仍不貴，再加上企業獲利有機會改善之下，投資人也不宜過度悲觀。

