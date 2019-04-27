此消彼長 福特取代特斯拉重返美國市值第二大車廠

在財報業績極佳刺激股價大漲後，福特汽車公司 (F-US) 週五 (26 日) 從特斯拉 (TSLA-US) 手中重新奪回市值第二大美國汽車製造商的地位。

福特股價登上去年 7 月來最高點現，並且創下 10 年來最大單日漲幅，使該公司的市值在週五收盤後達到約 415 億美元。

特斯拉則是完全不同的景象。股價跌至 2017 年 1 月來的最低點，仍然陷在該公司本週稍早公布的虧損超過預期的第 1 季財報陰影中。這使特斯拉的市值降至約 406 億美元。

通用汽車 (GM-US) 是市值最高的美國汽車製造商，達 560 億美元。

通用汽車計劃週二 (30 日) 盤前公佈第 1 季度業績。FactSet 調查的分析師預計該公司調整後每股獲利 1.11 美元，銷售額為 336 億美元。

福特週四 (25 日) 盤後公佈財報，每股調整後獲利輕鬆超過華爾街的預期，銷售額也符合預期。

此外，它表明其長期飽受批評的重組努力正在取得成果，並再次凸顯其在北美的強大投資組合。

特斯拉的第 1 季財報被一位分析師形容為「災難」。華爾街仍擔心其獲利率和需求下降，以及公司資產負債表的健康狀況，因為在 3 月支付可轉換債券後現金流量減少。

特斯拉週三 (24 日) 盤後公佈調整後每股虧損 2.90 美元，銷售額為 45 億美元，低於預期調整後每股虧損 1.15 美元和銷售額 54 億美元。