〈財報〉靠北美卡車銷售隻手撐天 福特汽車獲利優於預期

由於在北美備受歡迎的皮卡和 SUV 的需求彌補了中國和南美的虧損，福特汽車 (F-US) 第 1 季獲利強於預期。在週四 (25 日) 盤後延長交易中，股票上漲超過 8%。

福特汽車第 1 季調整後每股獲利 44 美分，高於預期的 27 美分；汽車業務營收 372.4 億美元，高於預測的 370.8 億美元；總營收為 403.4 億美元，低於去年同期的 419.6 億美元。

在未經調整的基礎上，福特的獲利較上年同期下滑了 34%，為 11.5 億美元或每股 29 美分，低於去年同期的 17.4 億美元或每股 43 美分。

即將卸任的福特財務長 Bob Shanks 表示，「我們還有很多工作要做。很多業務須重新設計，我們仍然有點擔心外部環境。」

截至週三 (24 日) ，福特股價今年以來上漲超過 22%，但在過去 12 個月中仍下跌約 15%。

該公司在週四收盤後公佈財報，指其北美業績好於預期，歸功於強勁的卡車和 SUV 銷售，特別是其 F 系列和 Ranger 皮卡。

福特重新設計了一些最受歡迎的車型，將於今年稍晚或明年推出，包括更新版 Ranger 和 Super Duty 皮卡、Explorer 和 Escape SUV，以及全新設計的林肯 Aviator 和 Corsair。該公司表示，將在明年年底之前取代其現有美國車系的 75%。

Shanks 說，「經過大量業務轉型、重新思考產品組合、開展多項結盟，公司的方向開始調整。」

福特汽車美國北美營運獲利為 22 億美元，但在南美和中國經營虧損，分別損失 1.58 億美元和 1.28 億美元。亞太、中東和非洲以及歐洲則出現營業獲利。

在北美以外地區，該公司的營業虧損為 1.96 億美元，比上季增加 6.32 億美元。

Shanks 在財報聲明中指出，「本季是個非常好的開始，」「由於季節性因素和未來主要產品的推出，我們預計第 1 季息稅前獲利 (EBIT) 將是今年最強勁的。然而，它確實使我們有望在 2019 年提供比去年更好的公司業績。」

福特的北美獲利率為 8.7%；整體獲利率為 6.1%。