資金持續流入 Siegel：當前牛市沒任何威脅 還會漲一陣子

以看多美股著稱的賓州大學華頓商學院教授 Jeremy Siegel 週五表示，資金仍在流入股市，而且這個趨勢看來還會持續一段時間。

美國發布優於預期的 GDP 報告，抵銷一連串多空交錯的企業財報後，S&P 500 和 Nasdaq 週五收創新高記錄。

Siegel 在《收市鐘》節目上表示，「這是一個上行趨勢的市場，短期內沒辦法逆著走。」

「我認為，對這牛市來說，現在沒有任何威脅，就正如你近期看到的這樣。」他補充。

美國商務部週五公布，第一季 GDP 成長年率 3.2%，高於分析師預期，也是 2015 年以來首次第一季 GDP 成長年率超過 3%。

然而，近期發布的財報卻非全都正面，例如 Exxon Mobile (XOM-US) 和英特爾 (INTC-US) 季度財報低於預期，福特 (F-US) 財報優於預期，亞馬遜 (AMZN-US) 財報雖正面，但財測卻令人失望，但週五又因透露更多數據而提振投資人信心。

週五道指收在 26543.33 點，距離史上高點僅差 1.5%。

Siegel 表示，過去 2 或 3 年間，市場一直只上升幾個點「非常狹窄」，這意味「要有真正很大的某件事發生，才會讓情況轉下降，而顯然我們還沒有那樣的事情發生。」

他認為，若要「刺激真正大漲」，就是中美之間達成貿易協議。

經過一年的關稅貿易戰後，中美雙方近期均示意貿易談判有所進展。

「看看現在有多少家企業發出警告說『噢！中國經濟放緩』？想看看，就可以讓前景明顯清晰了。」