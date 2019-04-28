市場好樂觀！VIX淨空單驚人刷下歷史新高

隨著美股再度刷下歷史新高，市場情緒似乎對美股未來前景是「非常樂觀」，據最新美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 公布每週持倉數據顯示，素有恐慌指數之稱的 VIX 非商業性淨空單，竟已創下自 2004 年該數據有紀錄以來的新高水平。

如下圖所示，截至 4 月 23 日當週數據顯示，VIX 非商業持倉部位淨空單來到了 17.8 萬口，刷下 2004 年來新高。(註：非商業持倉部位指的是對沖基金與其他大型投資機構的持倉部位，這些機構之動向常被市場視為是「聰明錢」)

非商業性持倉之 VIX 淨部位 圖片來源：Zerohedge

VIX 全名為 S&P 500 隱含波動率，而在看漲的股市中，隱含波動率則通常較低，故 VIX 指數則會呈現下跌或相對維持穩定， 而目前 VIX 淨空單創下 15 年新高，說明市場預期美股未來之前景，是頗為樂觀。

今年至今美股 S&P 500 已再度上漲 17.27% 刷下歷史新高，主要受到美國聯準會 (Fed) 今年一月以來忽然一改去年十二月的鷹派態度，轉作鴿派態度，為美股提供了助漲動能。

由於目前美股「一片漲聲」且未見顯著下跌，是故作空 VIX 尚不會出現巨大虧損，但市場分析師警示，若美股忽然出現顯著修正，那麼 VIX 即可能出現急遽上漲，而 VIX 淨空單來到 15 年新高的高檔水平，即可能出現一波出場潮。