加速搶攻電動車市！福特汽車擬投資特斯拉對手Rivian 5億美元

在特斯拉 (TSLA-US) 電動車的熱潮帶動下，今年 2 月，亞馬遜 (AMZN-US) 看好新創電動車廠「Rivian Automotive」的淺力，領投該公司 7 億美元，而福特 (F-US) 週三 (24 日) 也宣布，將向這家電動車廠投資 5 億美元，跟進亞馬遜在電動車市場的腳步。

今日福特股價表現持平，上漲 0.74%，以每股 9.57 美元作收。

(圖截自 investing.com)

美國新創電動皮卡車 (Pickup) 車廠「Rivian Automotive」被視為特斯拉未來的強勁對手，在今年 2 月 11 日，摩根士丹利分析師 Adam Jonas 曾表示：「特斯拉在電動汽車市場的主導地位，很快就會被這家初創公司 Rivian 撼動。」

Rivian 小檔案

總部位於密西根州底特律郊區的 SUV 與貨卡製造商 Rivian，於 2009 成立。2017 年，Rivian 宣布打造電動多用途 SUV 和皮卡車，兩款車型都是半自動駕駛，專為公路和越野駕駛設計。 去年 11 月 27 日洛杉磯國際車展上，Rivian 首次發表了電動皮卡概念車 R1T，皮卡車 R1T 是一款 5 人座的小貨卡車型，R1T 續航里程可達 400 英哩，靠四具獨立馬達可實現全輪驅動

Rivian 的電動 SUV 車款 (圖: AFP)

Rivian 執行長 R.J. Scaringe 表示，R1T 還能以短短三秒加速至時速 60 英哩，最高拖曳能力達 1.1 萬磅。

Rivian 計畫最快在 2020 年秋季開始銷售該公司於去年 11 月首次亮相的 R1T

據外電綜合報導，Rivian 目前已融資超過 15 億美元，公司發言人拒絕透露公司市值，但據投資網站 Dealroom.com 預測，Rivian 市值可達 50 億至 70 億美元。

反觀同業競爭對手特斯拉，市值約為 450 億美元。而福特汽車市值則略低於 380 億美元。

福特表示，將利用 Rivian 的汽車底盤，為北美汽車市場打造新車款，但尚未確切說明是哪種車型，以及製造生產的地點。

針對向 Rivian 投資 5 億美元，福特執行長 Jim Hackett 於週三 (24 日) 指稱，此項投資不會影響他們與福斯攜手合作搶攻電動車市場的業務。「兩者之間並不會互相干涉」Hackett 說道。

福特汽車總裁 Joe Hinrichs 表示，福特汽車公司目前:「正打算將福特最暢銷的 F 系列皮卡車款改為電動車型」