WSJ：蘋果洽談收購英特爾手機數據晶片業務

《華爾街日報》週五 (26 日) 報導，據消息人士透露，蘋果自去年夏天開始就與英特爾洽談，有意收購英特爾手機數據晶片業務，這筆潛在的交易達數十億美元，若達成交易，將大力推助蘋果自主開發晶片進程。

《華爾街日報》引述一些消息人士透露，英特爾目前正在為其「數據機晶片業務」尋找戰略替代方案，包括可能出售給蘋果或其他收購方。

消息人士說，蘋果與英特爾談判大約從去年夏天開始，也就是英特爾前首席執行長 Brian Krzanich 辭職前後，雙方會談持續幾個月，直到最近蘋果與英特爾的競爭對手高通達成全球專利授權協議和晶片供應協議才冷卻。

蘋果高通和解前，英特爾是蘋果基頻晶片唯一供應商。(圖：AFP)

英特爾已收到了多家公司的意向書，並聘請高盛來管理這一尚處於初期階段的過程。

除了蘋果，其他潛在買家可能包括博通 (AVGO-US)、安森美半導體 (ON-US)、三星電子或正在開發 5G 數據機的中國紫光展銳公司 (Unisoc Communications) 都是潛在買家。

一些消息人士說，如果達成交易，英特爾可能獲得高達數十億美元的收益，解決數據機業務的虧損問題。

回應是否考慮出售 5G 智慧手機數據機業務？週四 (25 日) 英特爾執行長 Bob Swan：「我們正在評估對智慧財產權及員工來說哪些最好的選擇。」

英特爾執行長 Bob Swan。(圖：翻攝英特爾官網)

市場研究公司 Moor Insights & Strategy 創辦人 Patrick Moorhead 說，英特爾任何出售都有可能，包括與多代無線技術相關的員工，專利組合和調製解調器設計。

Patrick Moorhead 稱：「對英特爾來說，時間不等人，英特爾並未向這領域投入更多的資金，所以其價值分秒都在下滑。」

英特爾與蘋果之間的收購談判，適逢高通與蘋果大打專利戰期間。高通與蘋果上週二 (16 日) 宣布結束專利大戰，簽署為期 6 年的晶片供應與專利許可協議幾小時後，英特爾隨即表示，將退出 5G 智慧手機市場，理由是沒有明確的盈利可能。

Patrick Moorhead 說，儘管目前蘋果對收購英特爾數據機晶片業務談判陷入停滯，但蘋果仍是收購英特爾數據機業務的最佳選擇，因為它可以節省蘋果自主開發晶片的時間。

Patrick Moorhead 提到：「如果蘋果沒有意願，那對其他人來說還是有價值的。」

蘋果過去一直不願達成大額收購交易，寧願每年收購大約 15 至 20 家小型公司，熟悉蘋果運營情況的人士說，隨著 iPhone 業績下滑，蘋果比以往任何時候都更願意接受規模更大、更具變革性的交易。

去年斥資 6 億美元從德國晶片供應商戴樂格半導體 (Dialog Semiconductor) 手中取得 iPhone 電源管理技術授權與部份資產控制權，還吸納 Dialog 300 名員工至旗下工作，以推動其電力管理晶片的開發。該公司還在為自己的晶片設計業務招聘工程師。

蘋果正如火如荼地開發自己的數據機晶片，與英特爾達成交易的目的將能提振蘋果的核心業務。

蘋果早前已挖走一批英特爾工程師，並在高通大本營聖地牙哥設立辦公室，預定進駐 1200 名員工，並招聘無線工程師，以開發 iPhone 的無線組件和處理器。