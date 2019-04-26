〈資料中心需求降溫〉英特爾營收下滑 市場憂需求動能趨緩

英特爾 (INTC-US) 昨 (25) 日公布第 1 季財報後，宣布下調全年營運狀況，加上賽靈思 (XLNX-US)週三公布財報後，儘管 5G 表現不俗，但資料中心業績大幅衰退，週四股價重挫 17.1%，引發市場擔憂，資料中心的需求恐不如預期。

分析師表示，包含英特爾、賽靈思，都因資料中心需求降溫，影響營收狀況，對於未來展望相當保守，甚至預測資料中心營收，恐出現 10 年來首見的衰退。

根據 FactSet 數據顯示，英特爾資料中心營收下降 6% ，超過分析師原本估計的 2.5%，來到 49 億美元。加上英特爾上周表示，在「沒有明確獲利模式」之下，將退出 5G 手機市場，公司營收恐將更依賴數據中心，但該領域需求正面臨衰退危機。

分析師說，儘管賽靈思首季財報超標，但毛利率不如預期，加上資料中心晶片令人失望，是市場看衰的主因，導致股價週四暴跌 17.1%，連帶半導體類股輝達（Nvidia Corp.）、超微、美光、威騰電子等都大跌超過 2%。

儘管英特爾發聲明表示，在資料中心事業群 (DCG) 中，雲端業務增長 5%，而通訊服務提供部門營收降了 4%，企業和政府部門營收降 21%。但外界仍然預期在資料中心需求降溫下，恐衝擊市場中具有領導地位的大品牌及相關供應鏈。