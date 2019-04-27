MAGA成廣受關注的科技龍頭組合 分析師更愛其中一檔個股

MAGA？對川普的支持者來說，這可能是「讓美國再次偉大」的縮寫，但對股市而言，這又是不同於 FANG，另一個更受關注的組合。

微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 和蘋果 (AAPL-US) 4 家公司的股價，今年都出現強升，4 家公司總市值合計近 4 兆美元，超過了標普 500 公司總和的近一半。

以當前表現，可以稱為「最偉大」的，可能只有亞馬遜。

Newton Advisors 分析師 Mark Newton 表示，過去 10 年，亞馬遜的業績有著令人驚嘆的發展軌跡，比其他股票要好得多，而且仍然保持著非常有吸引力的技術指標，是 4 家公司最好的一個。

亞馬遜週五收漲 2.54%，本週他們繳出亮眼的財報，第 1 季營收成長 17%，預計第 2 季銷售額將成長 13% 至 20%。自 2018 年底大幅下跌以來，亞馬遜的股價已經上漲了近 50%，但還未回復到去年 9 月 2050 美元的歷史高點。

Newton 認為，這代表著股價還有上漲空間。

Strategic Wealth Partners 分析師 Mark Tepper 同意，亞馬遜有著良好的基本面，而高利潤業務的成長，也將繼續推高股價。

他表示，在 MAGA 這個組合中，他最看好的也是亞馬遜，相對於其他的股票，亞馬遜的股票並沒有出現同樣巨大的漲幅，依然被低估。

儘管從預期本益比的角度，亞馬遜達到 143 倍，更高於微軟、Alphabet 和蘋果的 114 倍、56 倍和 85 倍，但是他們在 AWS 雲端業務的成長，讓分析師願意給他們更高的本益比。

Tepper 認為，亞馬遜有望很快衝上 2250 美元的水準。

MAGA 組合中的另一個巨頭微軟，週四股價創下了歷史新高，市值突破了 1 兆美元關卡。不過 Newton 認為，微軟的股價表現可能超過了本身估值，雖然可能還有上漲空間，但是仍不如亞馬遜值得投資。