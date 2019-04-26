〈財報〉英特爾下調全年指引 盤後股價大跌7%

英特爾 (INTC-US) 週四 (25 日) 盤後發布第一季財報，儘管數字優於預期，但公司下調全年指引，幅度令市場吃驚，造成股價盤後大跌 7%，跌幅一度高達 9%。

(圖表取自 Google)

財報關鍵數據

英特爾第 1 季調整後 EPS 為 0.89 美元，分析師預期 0.87 美元。

第 1 季營收 161 億美元，分析師預期 160.3 億美元。

預計全年營收為 690 億美元 (之前預期約 715 億美元)，分析師預期 713.4 億美元。

預計第 2 季調整後 EPS 大約為 0.89 美元，分析師預期 1.01 美元；預計第 2 季營收大約 156 億美元，分析師預期 168.5 億美元。

當前發展情況

這份報告是執行長 Bob Swan，自今年 1 月上任後的首次財報。Swan 在 2016 年升為英特爾的財務長，但去年 Brian Krzanich 因涉與員工的桃色醜聞遭到免職，Swan 臨時接手此一職務。

Swan 透過聲明表示，「展望未來，我們對今年採取更加謹慎的看法，儘管我們預計下半年市場狀況將有所改善。」

英特爾上週表示，在確定「沒有明確獲利模式」之下，它正在退出 5G 手機市場，這也使公司將更加依賴於數據中心業務，英特爾在為伺服器提供晶片的市場上，居主導地位。

但據 FactSet 數據顯示，英特爾在數據中心的營收下降超過預期，下降 6% 至 49 億美元，而分析師預計下降 2.5%，至 51 億美元。

英特爾聲明表示，在數據中心集團 (DCG) 中，雲端業務增長 5%，而通訊服務提供部門營收降了 4%，企業和政府部門營收降 21%。

英特爾的另一個問題是，公司沒有生產足夠的中央處理器 (CPU)，來滿足個人電腦的需求。但以 PC 為中心的業務成長了 4%，部分原因在遊戲及高性能產品的需求提升。

英特爾在過去 1 年股價上漲 12%，但相較之下，標普 500 指數已經漲了近一倍。