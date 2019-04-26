Uber將進行今年最大規模IPO 估值上看840億美元

Uber Technologies Inc. 正尋求 IPO 融資 90 億美元，可能給這家叫車服務巨頭帶來 840 億美元的市場估值。

根據周五的一份監管申報文件，UBER 正計畫以每股 44 至 50 美元的價格發行 1.8 億股股票。該讓 Uber 有望在 5 月份登陸紐約證券交易所，預計將是今年美國最大的 IPO。

根據這份文件，如果以發行價指導區間上限計算，乘以發行後的總股數，Uber 市值將接近 840 億美元。完全攤薄計算，包括股票期權、限制性股票或其他未包括在已發行股中的股權，其估值可能高達 915 億美元。

PayPal Holdings Inc. 已同意，以 IPO 發行價購買 5 億美元非公開發行的 Uber 股票。

Uber 還在更新的備案文件中提供了第一季度業績的指引。根據該公司預測區間的中點計算，第一季度淨虧損為 10.7 億美元，營收為 30.7 億美元；營收同比增幅從第四季度的 22% 放緩至 19%。

以目標範圍計算，總部位於舊金山的 Uber 將躋身美國歷史上十大 IPO，也是全球紀錄保持者、2014 年阿里巴巴 250 億美元 IPO 以來美國市場最大的 IPO。今年 3 月，其競爭對手 Lyft Inc. 通過 IPO 融資 23.4 億美元，是今年以來最大的 IPO；此外還有一系列科技相關公司上市，包括 Pinterest Inc. 和 Zoom Video Communications Inc.。

其他備受矚目的計畫上市或考慮上市的初創公司包括 Slack Technologies Inc.、Postmates Inc.、Palantir Technologies Inc. 和 Airbnb Inc.

Uber 的 IPO 由摩根士丹利、高盛和美國銀行牽頭負責。根據彭博看到的材料，這些銀行和 Uber 的管理層將從周五開始路演；他們將前往紐約、倫敦、波士頓和舊金山等城市，然後在 5 月 9 日確定最終發行價。