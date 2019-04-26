〈財報〉Sony淨利年增86.7%！但預估本年度淨利將年減45.4%

索尼 (6758-JP) 在週五 (26 日) 收盤後，公布了 2019 財年 (截至 3 月底) 的最新財報數據。雖然手機行動通訊部門的銷售表現出現大幅度滑落，但是在遊戲部門及網路服務部門的表現出現大幅增長，在合併營益表現上年增 21.7% 至 8942 億日圓。連續 2 年更新歷史新高。

(圖: Investing.com)

財報關鍵數據

銷售額年增 1.4% 至 8 兆 6656 億日圓。

營益年增 21.7% 至 8942 億日圓。

淨利年增 86.7% 至 9162 億日圓，創下史上新高。

智慧型手機的銷量年減 52% 至 650 萬支，創下 2011 年以來新低。遊戲主機 PS4 銷量年減 6% 至 1780 萬台，銷量超過預期。數位相機銷量年減 18% 至 360 萬台，電視銷量年減 9% 至 1130 萬台。

半導體事業主力，CMOS 感光元件銷售額年增 10% 至 7114 億日圓。全年營收年增 34% 至 8793 億日圓，營益為 1439 億日圓。

而在新年度的業績展望方面

銷售額年增 1.5% 至 8 兆 8000 億日圓。

營益年減 9.4% 至 8100 億日圓。

淨利年減 45.4% 至 5000 億日圓，大幅減少。

預測在智慧型手機方面的銷售台數將會出現衰退；然而在前期所實施的構造改革，將帶來成本支出減少，並對收益帶來貢獻。

而在另一方面，遊戲部門由於次世代主機的開發費用增加，以及缺少收益性較高的自產遊戲軟體，預估在業績表現上將出現惡化。

而在半導體部門方面，預估營收將年增 13% 至 9900 億日圓。CMOS 感光元件的銷售額，預估將年增 18% 至 8400 億日圓。