〈財報〉股價創1987年來最大單日跌幅 巨頭3M怎麼了？

便利貼和辦公用品大廠 3M(MMM-US) 第一季營收、獲利均不如市場預期，在宣布將裁員 2000 員工後，股價暴跌逾 13%，以每股 190.72 美元作收，創下 1987 年來最大單日跌幅。

3M 週四 (26 日) 單日大跌，主因為 3M Q1 財報不佳以外，也因為 3M 在財報發布會上嚴重下修全年調整後每股盈餘 (EPS)，並強調「需求放緩」與「匯率因素」已令 3M 營運構成壓力。

3M 股價走勢圖 (截自 Investing.com)

3M Q1 財報關鍵數據

營收 78.6 億美元，低於同期 5%，也低於市場預期的 80.25 億美元。

調整後每股純益 (EPS) 為 2.23 美元，低於分析師預測的 2.49 美元

淨收入為 8.91 億美元，高於上一季的 6.02 億美元。

毛利率 45.2% 低於同期的 48.9%

第一季業績受訴訟相關的稅前費用影響金額為 5.48 億元，或每股 72 分。

3M 首席執行長 Mike Roman 在財報聲明中表示，「第一季財報對 3M 來說是個令人失望的開局。」

「我們繼續面臨關鍵終端市場放緩的局面，這對有機成長和獲利都有影響，而且營運執行也未達到我們自己的預期。」Mike Roman 表示。

3M 並宣布全球裁員 2000 人，3M 指出，這是為了將其業務從五個重組為四個營業部門，預計將使每年稅前節省 2.25 億元至 2.5 億元，並在 2019 年底前省下 1 億元。

目前的五個部門裡，只有醫療保健的銷售額有所增長，但增幅有限，僅有 0.3%

3M 下調了全年營收財測。該公司現在預計其 2019 年的調整後美股收益落在 9.25 美元至 9.75 美元之間。較先前預期的每股 10.45 美元至 10.90 美元要低。

FactSet 分析師預計平均每股收益 10.40 美元。

Roman 表示：「我們將加強其他業務以提高生產力，也包括透過重組，以求降低成本，並在應對一些終端市場的挑戰時增加現金流。」