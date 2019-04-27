【還原事件】Bitfinex 為什麼遭紐約司法部指控偷印 USDT 以彌補 8.5 億美元損失？

美國紐約州司法部在昨日發布了一項對 Bitfinex 母公司 iFinex 的指控，根據調查報告顯示，Bitfinex 交易所從關係公司 Tether 的 USDT 庫存非法挪用了 8.5 億美元的 USDT 來彌補損失。

iFinex 旗下擁有子公司加密貨幣交易所 Bitfinex 以及穩定幣 USDT 發行商 Tether ，兩者雖然關係緊密，但營運上必須分開，以確保穩定幣的獨立性，就像是中央銀行獨立於政府營運之外，但這一次事件美國政府認為 iFinex 嚴重違反了獨立性問題。

紐約司法部指，這筆錢原先不該由 Bitfinex 動用，而是要遵循原先的 1:1 擔保原則，由 Bitfinex 提供足額的美元才供兌換，然而這一次的事件是 Bitfinex 直接從 Tether 身上調了 USDT ，過程中根本沒有足額的美元擔保。

恐怕先前 Tether 宣稱 USDT 的擔保不再 1:1 等值也是因為這一則事件才宣布。

Bitfinex 隨後針對事件發出官方回應稱，紐約總檢察長的法庭文件是惡意撰寫的，並且充斥著虛假的斷言，包括這起 8.5 億美元「損失」事件。Bitfinex 強調，這些資金並未丟失，實際上是暫時被扣留和保護著。「我們一直在積極努力行使我們的權利和補救措施，並釋放這些資金。Bitfinex 和 Tether 的財務狀況良好。」

還原事件

為何 Bitfinex 要私自動用等值 8.5 億美元的 USDT ，起因在於 Bitfinex 將等值 8.5 億美元的資產託管給一家叫 Crypto Capital 的信託公司進行資產保管，這是許多交易所都會有的信託動作，畢竟資產全部都存在自己的加密錢包，營運過程中的風險相當高，必須交給信託公司保管來分散風險。

不幸的是，後來這間信託公司資金據傳被他國政府凍結 (Bitfinex 表示不採信這項說法，他們傾向認為是 Crytpto Capital 的失誤)，使得 Bitfinex 面臨到投資人提款時，根本沒有足夠的流動性提供給投資人，為了周轉給顧客的資金，便從 Tether 的庫存挪用了約 7 億美元的資金解決流動性問題，而這項舉動當然嚴重違反了獨立性問題，才讓 Bitfinex 的母公司 iFinex 遭到美國司法單位調查。

這個事件也說明了交易所分散風險的重要性，即使交付信託也不保證一定安全，必須視信託公司的安全性以及穩定性，否則如果發生了資金凍結問題，導致交易所拿不出錢給投資人，品牌信任度將會遭到很嚴重的損害。

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