馬爾他金融服務管理局 (Malta Financial Services Authority，簡稱 MFSA) 近期發佈了一份關於加密貨幣投資風險相關指南，用來教育大眾如何辨別及避免落入加密貨幣 SCAM（詐欺）。

據悉，馬爾他金融服務管理局在 2019 年已發布一系列加密資產投資詐騙相關警告，近期發布的這份加密貨幣投資風險指南，更進一步教育民眾如何判斷免於詐騙行為，甚至加密資產部門遇到可疑的計畫，應當採取怎麼樣的行動與對策。

馬爾他金融機構釋出的這一份加密幣投資指南裡提到，很常見的加密貨幣詐騙手法常在網路上做廣告，並放上一些吸引大眾目光的標題來誘騙民眾上鉤；甚至有一些非法網站可能會要求瀏覽者提供個資，這些個資被蒐集整理之後，他們派出十分親切的專業銷售人員以電話行銷的方式，目的在於說服受害者對他們的項目投下資金。

以下是指南中提到，三個最常見、投資者需要保持警覺的加密貨幣詐騙類型：

(a) 詐騙 ICO： 代幣只能在所提供的平台上使用，這樣的平台最後有可能被關閉，而投資者的資金也可能隨之一併消失。

(b) 群眾募資公司承諾一旦代幣熱度變高，將能獲得更高的收益。

(c) 假的交易平台與假的電子錢包應用程序。

另外，以下 11 個是檢視一個加密貨幣項目是否為騙局的指標：

1. 項目的投資報酬率高於市場平均水準，甚至回報率有高的不切實際的情形。

2. 標榜能夠「隨時」輕鬆提款。

3. 任何基金存入都承諾能 100% 獲利。

4. 業務不受任何監管。

5. 缺乏文件證明或是複製別的合法企業的文件證明。

6. 運用積極的銷售技巧，給予投資者壓力及衝動來確保銷售量。

7. 沒有當地實體辦事處。

8. 紙本文件與口頭之間相互矛盾。

9. 未回答任何提問和避免回答困難的問題。

10. 項目的網站或白皮書提供的資訊不足。

11. 項目廣告宣傳使用「無風險」、「保證獲利」、「成為億萬富翁」、「只要註冊便能獲得免費服務」等熱門詞彙。

除此之外，這份投資指南中也提醒民眾凡進行所有的金融服務投資活動都必須謹慎行事，對要投資的公司及項目在投資之前必須全面地了解，告訴民眾可以透過線上金融服務登記處系統檢查項目公司是否受到監管以及投資索賠的真實性。

今年 3 月，馬爾他金融服務管理局任命 CipherTrace 區塊鏈安全公司來監管馬爾他加密企業相關活動，CipherTrace 公司總部位於美國，目前負責監督馬爾他通過許可的虛擬資產業務之監管與審計風險管理，未來該公司也將協助馬爾他金融服務管理局來打擊洗錢活動。

這篇文章 教你辨識與避免詐騙 馬爾他金管局公布加密投資「防詐」指南 最早出現於 區塊客。

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