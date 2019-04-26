【富蘭克林華美投信】籌碼動能挹注  特別股走勢看升

◆資產配置居高思危 適時納入低波動收益特別股

在美中兩大經濟體景氣好轉與貨幣寬鬆帶領下，全球股市進入第 2 季後維持正向表現，不過隨指數來到高檔位置，加上投資人對貨幣政策調整的擔憂浮現，干擾市場震盪加劇。富蘭克林華美投信建議，現階段可關注相對低波動的資產，其中如特別股就受惠於景氣向好，以票息收益為主的特性更有助走勢維持較低波動，投資價值吸引資金推升行情，值得適時納入資產配置組合。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，全球市場年初迎來向上轉折契機後，已走出長達 3 個月以上漲勢，多少面臨高檔壓力，美銀美林調查顯示，經理人現金水位降至長期平均數 4.6%，未來股市動能有趨緩可能；資金流向亦呈居高思危趨勢，除持續轉進固定收益資產外，特別股在揮別恐慌拋售後恢復低波動收益特性，重獲市場青睞，籌碼回溫意味後市可期，持續開展走升趨勢。

余冠廷分析，特別股市場走揚收復去年底跌幅後，雖短線有震盪可能，但過去大量浮動資金離場已降低潛在波動，同時特別股的高股息、低波動色彩持續吸引資金進駐，在籌碼跟進下，延續上行動能，建議繼續持有相關資產，或視風險承受度分批進場承接，將特別股納入中長期配置，增加投資組合多元性。

富蘭克林華美投信指出，雖然聯準會停止升息、縮表難免讓市場擔憂景氣是否衰退，但觀察首要經濟體的美國，包括房市、勞動市場、企業債務等數據仍偏正向發展，可以合理認為目前僅是暫緩升息情境，資本市場穩定將有利特別股表現。整體來看，特別股發行者多為一定規模的優質企業，股東權益報酬率表現穩定，2018 年第 4 季以來大幅流出的浮動籌碼更是潛在買盤動能，考量此波回升行情尚未過熱，現階段仍適合進場具高股息、低波動特性的特別股，布局收益來源。

資料來源：Bloomberg，採標普美國特別股總報酬指數，其餘為彭博巴克萊債券指數。截至 2019/4/22。

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