【國泰投顧】卡位基建有錢途 追漲抗跌耐震佳

基礎建設指的是以交通設施及能源供給的公司組合，這類公司不是寡占就是獨占市場，營運現金流具有可預測性，能提供 3%-5% 的股利。而他們「每天都得用」的特性，又能與經濟同步成長，使得基礎建設類股有攻守兼備的特性，可以抗波動、享收益，適合在震盪市場布局。

◆產業優勢：可預測的現金流，股利率 3%~5% 給很大

基礎建設企業的現金流具有相當高的可預測性，原因是基建業的特質是提供基本服務，其進場門檻高、利潤受監管、採用長期合約，較不受市場波動影響。因此，基礎建設股的股利率平均有 3%-5%，普遍高於其他產業。

◆攻守兼備：殖利率倒掛引起市場擔憂，基建類股指數逆勢上漲 0.4%

全球股市在 2018 年底 1 快速修正近 20%，過程中基建類股表現抗跌，並且在 2019 年與市場同步反彈。而 2019 年 3 月時 2，美債殖利率短暫倒掛而引起的市場擔憂，期間 MSCI 世界指數下跌 1.2%，基建指數卻逆勢上漲 0.4%，表現不俗，充分展現跟漲抗跌能力。

(資料來源：1Bloomberg，2018/10/1-2018/12/31；2Bloomberg，2019/3/20-2019/3/25)

◆經濟前景撲朔迷離，布局基礎建設添保險

在第一季股債全面齊揚後，指數又再次接近歷史高點。然而，美國企業財報獲利成長放緩，以及殖利率曲線偶然地倒掛，投資人對經濟前景的擔憂不脛而走。好在基礎建設的產業可預期性高，又在波動市場當中有攻守兼備的特性。國泰投顧認為，當預期整體股市回檔風險增高時，將部分投資比重布局在基礎建設類股為首選，以期達到抗波動、享收益的效果。

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