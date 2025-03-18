李嘉誠旗下公司擬向美國財團出售43座港口 香港特首回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-18 14:00

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香港首富李嘉誠旗下長江和記實業公司擬向美國財團出售大量港口，包括巴拿馬運河的兩個港口，遭到批評。

據《觀察者網》報導，香港特首李家超周二（18 日）對此事提出三點看法：

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第一、社會對事件的關切，值得重視。

第二、特區政府要求外國政府為企業提供公平環境和作公平對待，反對脅迫施壓手段。

第三、任何交易須符合法律法規要求，港府會依法依規處理。

長和本月早些時候宣布，與美國貝萊德牽頭的財團達成原則性協議，擬向該財團出售旗下和記港口集團 80% 的資產，轉讓其持有和運營的分布於 23 個國家的 43 個港口及配套物流網絡，包括巴拿馬運河兩端的巴爾博亞和克里斯托瓦爾港口。

長和集團聯席董事總經理陸法蘭強調，交易是純商業性質，但《大公報》連續發文提出質疑。

《大公報》在《莫天真 勿糊塗》一文稱，美國總統川普一點都沒有把這個交易視為「普通商業行為」，毫不掩飾、肆無忌憚地直接插手、操縱，完全將其作為推行全球霸權的手段。

文章援引網友的看法，稱巴拿馬運河是全球航運咽喉要道，全球 6% 海運貿易經此通行，中國商船貨運量的比率達 21%，是中國與拉美、加勒比地區貿易的核心要道。

《大公報》直言，巴拿馬運河被「美國化」、「政治化」後，美國一定會將之用於政治目的，推行自己的政治議程，中國的航運貿易勢必受制於美。