福特將關閉俄羅斯3座工廠 退出當地乘用車市場

美國第二大汽車製造商福特 (F-US) 宣布，將關閉位在俄羅斯 4 家工廠中的 2 家裝配廠和 1 家引擎工廠，並正式退出俄羅斯當地的乘用車市場。

福特週三 (27 日) 在一份聲明中表示，預計稅前特殊項目費用將達到 4.5 億美元至 5 億美元，其中大部分將在今年入賬。該公司也表示，此舉是先前宣布的 110 億美元全球範圍內重組其業務的一部分。

福特是第一家在俄羅斯推出汽車裝配業務的國際汽車製造商，該公司於 2002 年在聖彼得堡開設第一家工廠。2011 年，福特與 Sollers 成立合資企業，雙方各持有 50% 股份，不過在福特收購優先股後，便由福特所掌控。

數據顯示，福特在俄羅斯地區面臨虧損，去年汽車銷量年增率為 5.7%，遠低於當地汽車市場的 13% 年增率，市占率也下跌到 3%。預期俄羅斯的斯 2019 年新車銷量的年增率將是 3.6%，更低於去年。

福特表示:「俄羅斯乘用車市場近年來一直承受著巨大的壓力，回溫的速度低於預期，同時市場也並轉向低價的乘用車類別。」該公司也並補充道，這些導致工廠的使用率不足。乘用車的生產預計將在 6 月底停止，公司未來將專注在商用車市場。

福特也表示，工廠的關閉導致當地大量的失業。隨著福特近期致力於在虧損的市場中恢復盈利，該公司在德國也將削減 5000 多個工作，另外在英國地區也有相關的裁員計畫。

「重組後的福特將更能支持福特的全球性戰略，同時擴大我們在商用車領域的領導地位，專注在那些高投資回報率的市場，並拓展歐洲地區業務。」歐洲福特公司總裁 Steven Armstrong 在聲明中表示。

另一方面，福特仍持續德國福斯汽車 (Volkswagen) 商談擴大商用車和皮卡車市場聯盟，而投資者則更加專注於兩家公司在電動車和自駕車的發展及潛在合作夥伴關係。