華爾街喊買臉書 Cramer：很快就會突破史上高點218美元

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週四 (25 日) 表示，臉書 (FB-US) 股價很快就會超越去年夏季創下的史上高點 218 美元。

臉書週三公布第一季營收優於預期，週四收漲 5.8% 至 193.26 美元。今年迄今漲幅 39%，遠超越 S&P 500 同期 16.5% 漲幅。

在臉書週三公布財報後，超過十位金融分析師當晚就調升臉書目標價，根據 FactSet，目前平均目標價已自一個月前的 197 美元上升至 217 美元。

摩根士丹利分析師 Brian Nowak 認為，臉書第一季獲利表現「說明他們新 (限時動態)、舊 (動態消息) 產品結合起來的形式，有持續推動獲利的能力。」他認為臉書在創新下的功夫 (商務、支付、影視、傳訊) 將擴大其成長趨勢，他維持「加碼」評級，並調升臉書目標價，自 195 美元上升至 210 美元，甚至在牛市發生時上看 250 美元。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 將其目標價自 210 美元調升至 245 美元，他大讚臉書聚焦平台隱私的計畫，「我們相信聚焦隱私的方式對臉書來說很關鍵，因為這可以留住使用者的信任感。臉書系列的端對端加密互動操作，這是隱私願景的關鍵原則。」

過去因劍橋分析公司醜聞案而一直批評臉書的 Cramer 認為，臉書現在本益比 26 倍，但卻有 20% 成長速度。「臉書現在是價位不貴的成長型股票。」

在劍橋分析公司數據醜聞案前一交易日 (去年 3 月 16 日)，臉書收盤價約 185 美元，但 10 天過後，臉書盤中低點一度約莫 149 美元，跌幅約 19%，在政府單位和華爾街的審查下，臉書一路爬升，2018 年 7 月 25 日達到史上高點 218 美元，但此後至週三收盤卻又下跌了約 16%。

廣告營收成長年率 31% 至 149 億美元，優於預期，這讓花旗分析師 Mark May 立刻將目標價自 185 美元升至 212 美元，並給予「買進」評級。他大讚臉書營收成長紮實，且費用趨勢改善，使 3 年的營收年複合增長率 (CAGR) 達 20%。

巴克萊銀行報告指出，「我們仍認為臉書是大型網路股中最吸引人的理想投資標的。」他們調升臉書目標價至 240 美元，並維持「加碼」評級。