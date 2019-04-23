亞馬遜與法國零售通路Casino加強合作關係

法國大型零售通路集團 Casino 表示，由於去年亞馬遜 (AMZN-US) 與 Casino 集團旗下的 Monoprix 超市合作，在法國亞馬遜的巴黎市與郊區之間合作提供銷售服務。

如今 Casino 集團宣布將加強與亞馬遜的合作關係，期望能擴大服務範圍。

Casino 集團小檔案 Casino (佳喜樂)，是一間在法國和全世界的零售商集團，Casino 集團由 Jean-Charles Naouri 領導。Casino 在拉丁南美洲也有設點，而 Casino 集團旗下擁有銀行還有許多超市品牌，有量販店 Géan、高檔超級市場 Monoprix、平價超市 Franprix、小型超市 Spar、Vivial 等實體通路，於法國總計達 9421 家店面。 集團亦於巴西、阿根廷、哥倫比亞、泰國、越南布局，約 2200 家店面。2010 年全球營業額 290 億歐元，2011 年第 1 季全球營業額相較 2010 年成長 18.8%，達 78 億元，主因於巴西及泰國策略聯盟布局有成，法國地區第 1 季營業額亦較去年同期成長 4.5%，達 42 億歐元。

雙方要加強合作關係，其中一項擴大服務的方式，就是在法國設立 1000 個亞馬遜儲物櫃，亞馬遜將可以在 Casino 旗下的連鎖超商安裝儲物櫃。

連鎖超商包括 Monoprix，Monop，Geant，Hyper Casino，Casino Supermarche，Leaderprice，Viva 和 Spar 等 9 個主要品牌，預計可在今年底完成。

亞馬遜也將提供更多 Casino 自家品牌產品。

亞馬遜和 Monoprix 的合作夥伴關係會在未來一年內，將服務擴展到巴黎以外的城市，並以 Prime Now 服務配送至新城市。

Casino 的首席執行長 Jean-Charles Naouri 在一份聲明中說：「這一宣布代表了加強 Casino 往多通路商業邁出的新一步，我們始終更關注消費者生活的核心」’

分析師認為，與去年亞馬遜以 137 億美元併購美國有機超市 Whole Foods 相似的 Casino 的連鎖超市 Monoprix，去年 9 月開始在巴黎部分地區替亞馬遜的 Prime loyalty 用戶下單。

2018 年 3 月，由於 Monoprix 是法國第一家同意透過亞馬遜銷售其產品的零售商，因此這一合作關係的表現受到密切關注，也在激烈競爭的法國國內市場引起一陣轟動。

美國亞馬遜自 2016 年起在巴黎實施亞馬遜 Prime 方案配送，但毫不掩飾希望在法國推出雜貨配送服務，一部分是其擴大食品零售業務的的野心。

本週早些時候，Casino 表示將向 Apollo Global Management 出售 12 家賭場大型超市和 20 家超市，交易價值高達 4.7 億歐元 (5.29 億美元)。