費半終止連刷六日新高 Nvidia 美光和 AMD股價滯後

晶片股價格已升至歷史高點，VanEck Vectors 半導體 ETF 週二 (23 日) 創下每股 120.71 美元的紀錄，但最知名半導體企業股價卻滯後，華爾街分析師對此稱，資金將追逐那些尚未運行，但仍具有吸引力價值的個股。

Nvidia、美光、應用材料和 AMD 目前股價遠低於 52 週高點，較去年 10 月的峰值下跌 34% 左右，此相互矛盾的情況顯示，投資者和企業本身都在質疑半導體行業通常的盛衰週期能夠持續多久，以及隨著越來越多的企業在產品中使用半導體，半導體盛衰週期能否長期持續下去？

賽靈思 (XLNX-US) 股價暴跌影響，費城半導體指數週四 (25 日) 下跌 28.70 點，或 1.81%，收 1560.32 點，終止連續 6 個交易日寫下歷史新高的紀錄。

費城半導體指數走勢圖。(圖：investing)

週四 (25 日) Nvidia (NVDA-US) 下跌 2.23%；AMD (AMD-US) 下跌 2.81%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 1.06%；美光 (MU-US) 下跌 0.65%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.03%。

費半指數自 4 月 16 日起已上漲 7%，今年迄今上漲 38%，而標準普爾 500 指數今年迄今上漲 17%，那斯達克指數上漲 22%。

隨著財報季升溫，一些投資者開始關注 iShares 費城交易所半導體 ETF 企業估值，其中包括高通與 Nvidia 等企業。費半指數週三創歷史新高，收 1589.02 點，漲幅超過 1%。

市場評論員 Mike Santoli 推文顯示：「企業和投資者仍在思辨，半導體行業的週期是否正在走高。鑒於長期估值達到峰值，該行業買家希望最好是如此。」

但一些市場觀察人士目前還未變得悲觀。

Miller Tabak 董事總經理兼股票策略師 Matt Maley 表示：「這輪漲勢令人難以置信，意味著科技股的整體漲勢比上次我們回檔時要廣泛得多，當時只有 FANG (尖牙) 類股真正帶領我們走高，所以這是積極的現象。但是，我們還是有一些負面消息，德州儀器談到示警晶片需求趨緩恐持續數季，摩根大通和摩根士丹利對 DRAM 價格持謹慎態度。」

然而，Maley 表示，由於晶片類股較去年 12 月低點上漲逾 50%，應將其強勁動能考慮在內。

金融機構 Joule Financial 分析師 Quint Tatro 提供更具體的選擇。Quint Tatro 提到：「通常情況下，我不接受這種交易，我遠離落後者，但目前情況，我們認為資金將追逐那些尚未運行但仍具有吸引力價值的個股。美光是我最喜歡的個股。」

Quint Tatro 解釋：「去年美光每股純益高得令人難以置信，這是一個反常現象，看看 2017 年與 2019 年的對比，每股收益仍增長了 34% 左右，而該股目前的交易價格是預期收益的 7 倍。相當於每股 30 美元的帳面價值。我們相信，這檔股票還遠未達到目前的水準，而且將產生相當不錯的回饋。」