Wedbush 諷特斯拉財報情節奇幻 特斯拉遭降評大砍目標價

美國投行 Wedbush 分析師 Daniel Ives 週四 (25 日) 諷刺特斯拉最新財報情節奇幻，是其 20 年來對科技股進行跟蹤研究以來，最重大的打擊之一。

美國投行 Wedbush 的分析師 Daniel Ives 表示：「特斯拉財測過於激進，管理層在削減成本、維護資本和持續盈利方面做得不夠。馬斯克出現在《陰陽魔界》 (the Twilight Zone) 的一集中，上演需求和盈利能力將神奇地回歸特斯拉的情節。」

Daniel Ives 將特斯拉股評級從「買入」下調至「持有」，並將目標價從 365 美元下調至 275 美元。

Daniel Ives 稱：「特斯拉將可能籌集超過 30 億美元的資金，但我們仍然認為，機器人車隊、保險產品和其他努力會分散人們對日益增長的需求困境的注意力，而需求困境目前沒有得到解決，這是我們最大的擔憂。」

其他華爾街分析師也對特斯拉財報不慎滿意。

加拿大皇家銀行 (RBC) 分析師 Joseph Spak 表示，，執行長馬斯克談到將特斯拉放在斯巴達式飲食上，特斯拉財報結果比預期的還要糟糕，研發支出是 2016 年第四季以來最低。

RBC 重申特斯拉「跑輸大盤」評級和 200 美元的目標股價。

德意志銀行分析師表示，第一季是一年中較弱的開始，但隨著 Model 3 的交付量增加，未來幾季業績將有所改善。德意志銀行將特斯拉目標價格下調 10 美元至 280 美元。

摩根大通分析師表示：「管理層似乎也不太反對股權融資，承認這一想法具有一些優點，我們認為這有助於稀釋風險，這可能在第一季現金流量和現金餘額低於市場普遍預期之後上升。」

摩根大通將該股評為「減持」，目標價為 200 美元，比當前交易水平低 20%。

特斯拉 (TSLA-US) 週四股價下滑 4.26% 至每股 247.63 美元，跌至 2 年低點，低於 250 美元的關鍵水平。