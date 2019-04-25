思考方式決定你的人生高度！定型心態、成長心態，你是哪一種？

文 / 《經理人月刊》周頌宜

身兼全球兩大科技公司 Twitter 和 Square（提供行動支付服務）執行長的傑克．多西（Jack Dorsey），如今在公眾場合侃侃而談、胸有成竹的樣子，讓人很難想像他小時候曾有語言障礙。

多西從小性格內向，加上有語言障礙，即便在腦中完美演練想說的話，在與他人交談的時候，還是只能以單詞表示，這對他的生活造成諸多不便。

但是多西並未放棄，除了接受語言治療師的治療外，他還積極參與學校的社交活動，如辯論社或演講競賽，「我要在 5 分鐘內講解一個自己不甚了解的題目，這讓我感到難受，卻是一個很好的練習。」

多西認為，他能夠達到今日的成就，在於充分了解自己的不足，要求自己不斷進步。也就是說， 為了達成心中的目標，必須嘗試走出舒適圈；這個過程可能會非常痛苦，但也代表你能持續往前邁進。

沒有人喜歡失敗和挫折，但為什麼有的人遇到失敗很難重新振作，有些人卻能將失敗變成自己的養分？

根據史丹佛大學（Stanford University）心理學教授卡蘿．杜維克（Carol Dweck）的研究，傑出人士比較不會因為失敗而灰心喪志，而是將其視為「學習」。

這樣的心態稱為成長心態（growth mindset），反之，則是定型心態（fixed mindset）。

把錯誤、挫折當學習機會，戒掉「天生」「本來如此」觀念

微軟（Microsoft）執行長薩蒂亞．納德拉（Satya Nadella）在《刷新未來》提到，2014 年他被任命為新任執行長時，面對的是積習已久的「狼性文化」。團隊成員間互相競爭，遇到問題想的不是如何解決，反而是怪罪彼此。

納德拉明白， 微軟轉型的第一步並非改變策略，而是改造內部文化 ；他認為要激發員工潛能，先要讓員工以健康的態度面對批評與建議，不要因害怕出錯、失敗而對不好的事情閉口不談、不作為，這就是成長心態。

因此，納德拉推行高風險計畫（high-risk projects），鼓勵員工提出創意的點子，即使不被看好，也要有盡力嘗試的精神。此外，納德拉也會帶領高階主管，與各部門的負責人開會，共同檢視錯誤、從經驗中學習。

杜維克指出，擁有成長心態的人，遇到挫折仍堅持不懈，不僅積極尋覓各種方法解決問題，面對批評也可以虛心接納並改進。而納德拉塑造具成長心態的企業文化，讓微軟睽違 15 年，於 2018 年再度成為全球市值第一大的公司。

與其對現況感到沮喪，不如正面應對、尋找解方

另一方面，成長心態者會極度延展自己的能力，挑戰那些旁人看起來根本不可能成功的事。

《創業家賺錢的方式和你不一樣》提到，你必須訓練自己一定會成功的正面思維，才可能真的達到目標。

美國體育電視頻道 ESPN 的主持人維多利亞．阿倫（Victoria Arlen），11 歲那年被診斷出罹患罕見病症，短時間內失去說話、行走的能力，醫生曾斷言她這輩子都將成為植物人。

然而，阿倫不向命運低頭，透過不間斷的復健訓練， 4 年後她的眼球可以正常轉動；接下來，臉部漸漸有了知覺，上肢也產生反應。2012 年阿倫加入美國殘障奧運游泳隊，在倫敦殘障奧運會上奪得 100 公尺自由式的金牌。

現年 25 歲的阿倫，從未放棄相信自己可以再次行走的信念，花費 10 多年的時間克服種種困難，如今的她不僅恢復正常生活，也成為美國知名的女演員和主持人。

心態是一種能力，鍛鍊自己從困難中發現機會

「心態」是個人性格的一部分，也是能力的一部分，我們可以透過具體的步驟，擺脫自怨自艾的定型心態，培養成長心態，持續努力、勇於接受挑戰。

圖片來源 /《經理人月刊》

（本文經授權轉載自《經理人月刊》2019 年 4 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2019 年 4 月

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