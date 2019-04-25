找到真正想做的事，就沒解決不了的問題！Pinkoi 泰國區負責人的成功心法

文 / 《經理人月刊》林庭安

「那時有個執念，就是希望自己能成為台灣跟泰國的橋梁。」設計商品電商平台 Pinkoi 泰國區負責人張秦芳表示，大學念的是廣告，因為喜歡泰國廣告而選修泰文，去清邁交換學生後，始終對泰國念念不忘，甚至動起考移民署的念頭，只為跟泰國有連結。

最後，張秦芳應徵上 Pinkoi「泰國市場開發」，工作內容是找尋泰國的設計師、商家和客戶，但進公司的前兩個月，她都在翻譯網站內容。「或許有人會認為商品開發為什麼要翻譯，但我覺得編譯幫助我很多，」因為在翻譯網站時，也能順便理解上架、購買等流程細節。

遇困難不是想著「問誰」，而是要自己想辦法解決

工作內容從翻譯，再轉變成商品開發、設計師關係維護、泰國區負責人，每一天都會遭遇各式各樣的失敗，「遇上失敗，就要找方法改善。」 剛開始開發泰國設計師時，張秦芳先透過網路邀請，但每每被拒絕，卻不知道對方在想什麼，也不理解被拒絕的原因。

為了突破瓶頸，張秦芳決定前往泰國當面拜訪。不過，就算碰到面，還是很容易被拒絕， 「除非設計師很信賴你，否則要自己觀察拒絕的理由。」 舉例來說，當泰國設計師在 Pinkoi 上架商品，面對海外客人，首先會遇到語言問題，但對方通常不會說自己英文不好，只會說「再看看」；再來是運送問題，一般人不熟悉寄送海外包裹的流程，這些都是你能主動觀察、幫忙解決的事情。

雖然懂一些泰文，但剛出社會不久、進公司 3 個月就隻身前往泰國，遇到困難怎麼辦？

「當你只有一個人，遇到問題時，不能想著能問誰，而是要想怎麼解決。你不解決，就沒有人可以解決這件事。」

不能只會悶著頭做事，要有能力開發想做的事

2017 年，在泰國耕耘兩年的 Pinkoi 認為是時候辦記者會，讓當地人認識品牌。不過，因為當時泰國團隊人數不多，對當地的媒體生態也不理解，先找在地的公關公司合作，但記者會最終新聞露出不到 50 則，成效不如預期。

經過這次的失敗，隔年他們決定自己包辦所有細節，從媒體聯繫、挑選公關禮、記者會主題與形式等，全都不假他手，「我們有錢可以做，但堅持自己來的原因是，如果不親自跑一次，你不會知道哪種做法可以讓你成功，失敗了也不知道原因。」 現在，只要在泰國搜尋 Pinkoi，都會出現 2018 年記者會的媒體露出。

隨著泰國市場愈發成熟，Pinkoi 在泰國需要的人手也愈來愈多。在尋找新成員時，張秦芳最在意的不是工作能力，而是「有沒有想做的事」 ，「我不是要找一個會幫我做事的人，泰國團隊有很多新的職位，他會是那個職位的『第一人』，所以有沒有想法很重要。」

為了讓更多設計師有意願在平台上架，張秦芳不斷嘗試新方法跟設計師們打好關係，除了定期舉辦野餐活動，讓設計師們可以聚在一起，也不斷思索如何幫設計師開拓客源。她將當時在台灣常見的手作體驗移植到泰國，請設計師開班授課，更大膽收費，結果市場反應良好，最終複製成全球 Pinkoi 的新商業模式。

「你問我害不害怕，還真的沒有，」每當問起張秦芳在做任何決定與嘗試時有沒有壓力大或害怕的時候，她用一貫堅定又平靜的口吻回答，

「就是去面對，還有，要健忘。不健忘的話，你無法樂觀面對所有事。」

張秦芳

政大廣告系畢業，曾任職於大衛廣告。2015 年加入 Pinkoi，從泰國市場開發開始做起。

圖片來源 /《經理人月刊》侯俊偉 攝影

（本文經授權轉載自《經理人月刊》2019 年 4 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2019 年 4 月

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