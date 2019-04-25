「你最大優勢是什麼？」面試官的提問，要用 4 面向回覆才加分

文 / 《經理人月刊》盧廷羲

面試時被問「你上一份工作為什麼離職？」、談薪水時要回答「你期望的理想薪資是多少？」、大客戶簽約前問「你們跟哪些廠商合作過？」，許多職場上的關鍵時刻，都會遇上特定的問題。這些時候，說錯一句話或答不上話，不小心失去對方信任，可能錯失千載難逢的機會。

有些人認為答題只需注意「問法」，但像上述的問句「為什麼」「多少」「哪些」等疑問詞，其實只是問題的一部分，輔助判斷問題類型，並不代表「題目問什麼就答什麼」。

美國國防部偵訊專家、在情報單位有 25 年資歷的詹姆斯．派勒（James Pyle）舉例，比如用人主管問，「我們共事一年後，我會看到一個什麼樣的你？」雖然問了「什麼」，核心卻是「我」（主管）和「你」（部屬）。

換句話說，「回答」不等於「回應」，回應必須答出提問者的具體疑惑。

好比這題要答出雙方共事的情境，才能讓對話更有意義。

由於回應者不一定能解讀提問者的心思，派勒建議，不論面對簡單或複雜的問題，回應的大原則相同，「答覆內容要主動涵蓋人、地、時、事等 4 大面向。」

針對比較模糊的問句，完整回答還能延展對話深度。舉例來說，面試官問「你最大的優勢是什麼？」派勒的回覆是，他在 10 年前（時）發現甘特圖（Gantt Chart）的實用性，也感謝某某公司（地）前老闆（人）支持，讓他能在工作時善用這項專案管理工具（事）。相較之下，如果只答「會使用甘特圖是我最大的優勢」就顯得缺乏完整性與深度。

運用這項通則，面對困難問題，也能迎刃而解。派勒建議，聽到複雜問句，可使用語法分析（parsing，透過分析一句話中每個詞的屬性，確定語法結構），將問題拆成幾塊，就能夠依序思考該怎麼回答。

例如，「16 歲那年，對你影響最大的人是誰？」問的雖然是「人」，但由於年代久遠，很難直接想出答案。這時，你可以先回想，當年做了什麼重要決定（如考大學、學一技之長），再思考做這件事的啟發者（如班導師的鼓勵或長輩的建議），順著邏輯，就能推敲出答案與原因，自然能說出好答案。

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（本文取材自《五角大廈情報專家的 8 秒回話術》，商業周刊出版；經授權轉載自《經理人月刊》2019 年 4 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2019 年 4 月

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