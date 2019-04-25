錢又燒光 馬斯克再次表達特斯拉有「融資需求」

在公布第 1 季財報獲利、營收雙雙不如預期後，特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 創辦人馬斯克 (Elon Musk) 表達了明確融資需求，希望藉此幫助公司在新產品以及產能方面進行擴張，一反先前無須籌資的說法。

馬斯克在財報電話會議中表示，「籌集資金對公司進行擴張來說非常重要，公司內部擁有適當的財務紀律，我們正在有效投入資金」。

特斯拉 24 日美股盤後公布第 1 季財報，受限交付量低於預期，和多次銷售定價調整影響，營收大幅遜於預期。財報發布後，股價盤後微跌 0.16%。

數據顯示，本季特斯拉淨虧損達到 7 億美元，經調整後為 4.94 億美元，平均每股虧損 2.90 美元，超過分析師預估的 1.30 美元。

據了解，特斯拉新車開發計畫使得今年資本支出達到 25 億美元，超過 3 月底資產負債表的 22 億美元現金及等價物，該公司現金流漸趨收緊。

特斯拉首席財務長 Zachary Kirkhorn 表示，「這是特斯拉歷史上最複雜的季度之一」。

美國政府削減聯邦補助的企圖，更加重了電動車需求前景擔憂。美國政府提議自今年 1 月起，將電動車減稅優惠自 7500 美元腰斬至半，7 月還將進一步下調到 1,875 美元，這確實大大影響市場購車意願，帶動特斯拉本季銷量走低。

數據顯示，特斯拉今年第 1 季共交付 6.3 萬輛電動車，較上季 9.07 萬交付量大減 31%，遠低於市場預期，也創下近年來最大單季跌幅。

為此，特斯拉在北美區提前發布基礎版 Model 3，下調全球範圍產品價格以刺激銷量，同時為降低成本，宣布關閉部分實體店面，轉採用線上銷售模式。

為安撫市場，馬斯克在給投資人的信中寫道，預計在汽車交付量提高和成本削減措施的作用下，特斯拉第 2 季將大幅削減虧損，並在第 3 季達到盈利。

馬斯克週一 (22 日) 在法說會中表示，將自行研發自駕車晶片，預告自駕計程車服務 (Robotaxi) 將在 2020 年正式上路，宣布未來發展重點將著重於自動駕駛技術。