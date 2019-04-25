企業財報表現優 分析師看好美股再漲10%至15%

在企業財報優於預期的情況下，本週二標普 500、那斯達克綜合指數，雙雙創下歷史新高；分析師認為，之後公布的財報，表現可望更好，美股有機會較當前水準再漲 10% 至 15%。

微軟 (MSFT-US) 於週三盤後公布財報，上季營收、獲利，皆優於預期；其股價昨日收跌 0.34%，至 125.01 美元，但在財報公布後，股價一度大漲逾 4%。

受惠於旗下 Instagram 業務成長、廣告營收大增，臉書 (FB-US) 首季營收年增 26%，至 151 億美元；接下來，投資人將靜待亞馬遜 (AMZN-US)、英特爾 (INTL-US)，於週四盤後公布的財報表現。

Granite Investment Advisors 的投資組合經理 Timothy Lesko，在接受 CNBC 採訪時表示，去年底美股重挫，市場被恐慌情緒籠罩，企業獲利預期被大幅下調，「這有點過頭了」。

2018 年 12 月 24 日，美股上演「黑色平安夜」，當天道瓊、標普 500 和那斯達克三大指數，皆大跌逾 2%。

Lesko 預期，就當前分析師意見、財測來看，企業財報可能會有更好的表現，「目前市場運作良好，或許還有一點 (上漲) 空間，可能 10%、15% 左右。」

但 Lesko 也示警，若美中無法達成貿易協議，美歐之間的貿易爭端未除，股市恐因此走軟。

美中兩國 4 月 30 日將於北京展開第 10 輪高階貿易談判，知情人士透露，雙方希望在 5 月底前，達成貿易協議草案，且日本已成為簽約峰會的可能地點之一。

白宮聲明指出，本輪談判結束後，中方談判代表、中國國務院副總理劉鶴，下月將率團赴美，於 5 月 8 日，展開另一輪貿易磋商。