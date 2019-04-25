中國不買單！iPhone今年Q4銷售不樂觀？

據高盛的報告指出，預期蘋果 2019 年第四季 iPhone 出貨量將低於華爾街原先預估的 6700 萬台，屆時蘋果出貨量和平均售價雙跌的機率將出現提升。

主要在於對中國市場來說，蘋果並沒有讓 iPhone 持續熱賣，因為中國本土品牌吸引力日益增強，已經威脅到蘋果在中國的地位，或者也可以解讀成中國消費者正對蘋果產品愈來愈沒興趣。

圖: AFP

高盛在報告中提到，2018 年 iPhone 在美國和日本的出貨量呈上升趨勢。其中，美國的銷量增長成長 8%，主要受惠於消費者環境的改善，再加上去年年底推出一些吸引人的產品，推動這些地區 iPhone 銷售量出現成長。

但高盛認為，美國消費者信心逐年下降，及日本補貼的結束都可能造成 2019 年 iPhone 銷售量出現波動。

鑑於中國本土品牌吸引力日益提升，外加消費需求疲弱，高盛還無法確定 iPhone 在中國的銷售量是否能恢復到 2018 年之前的水準。因此預計 2019 年第四季，iPhone 銷售量為 6100 萬台，不過，平均售價則為 806 美元，比市場普遍預期高 4%。

近年來，蘋果在手機產品中導入許多豐富的功能，如人臉辨識、無線充電、增加儲存容量，及擴大螢幕尺寸等，希望藉助平均售價的提升來因應手機更換周期拉長的局勢。

但以全球銷售情況來看，除上述的美、日兩地區出現成長外，大部份地區，如法國、英國和西班牙的銷售量均呈現下滑，分別下降 12%、11% 和 3%。而中國下滑的幅度更加明顯，去年中國的銷售量大跌 23%，第四季的銷售量更下降 44%。