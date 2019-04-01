緊追三星 LG將於19日推出雙螢幕摺疊手機

韓國電子大廠 LG 宣布，將於 4 月 19 日於韓國發布首款 5G 雙摺疊手機 - V50 ThinQ。市場定價相當有競爭力，128GB 在國內市場定價為 120 萬韓圜 (1054 美元)，比起同樣是 5G 的三星 Galaxy S10 256GB (139 萬韓圜) 便宜約 1 成價格。

LG 自 2017 年以來一直在手機業績中出現虧損，公司表示將透過低價的 5G 手機銷售策略，以突破開賣初期的業績停滯。

據 LG 發布的新聞稿表示，考量到 5G 的手機製作成本要高於 4G，V50 ThinQ 價格可是說相當低，公司表示直到五月底，購買 V50 ThinQ 的人還將免費獲得市值 219000 韓圜的雙螢幕配件。

這款 6.4 吋的手機搭載 OLED FullVision 顯示螢幕和雙前置雙鏡 (800 萬的自拍鏡頭和 500 萬像素的廣角鏡頭)，和 4000 mAh 電池，較先前的型號大了 20%，並採用似蒸氣室的散熱技術，不會進而影響手機性能。

高通公司最新推出的驍龍 (Snapdragon) 855 旗艦平台的智慧型手機，內部搭配一個 Qualcomm X50 5G 數據機晶片 (Modem)，才能接受 5G 頻段。

高通也表示雙螢幕能夠強化用戶感官體驗，為 VR 和 AR 提供更多層面的升級，並且能支援不同裝置。

因著三星的 Galaxy S10 5G 型號將於 4 月 5 日上市，這​​將成為全球首款 5G 智能手機，而 LG 也正跟上這波 5G 手機熱潮，並且率先與三星開打 5G 價格戰。