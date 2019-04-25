德意志銀行和德國商銀合併談判破局

德意志銀行 (Deutsche Bank) 與德國商業銀行 (Commerzbank) 合併的傳言已持續數個月，據 CNBC 今日 (25 日) 報導，德國兩大銀行合併談判終歸失敗，消息一出，德意志銀行股價上漲超過 2.6%，反觀德國商業銀行股價下跌近 2.08%。

德國商業銀行股價走勢圖 (截自 Investing.com)

德意志銀行 (截自 Investing.com)

德意志銀行首席執行長 Christian Sewing 週四 (25 日) 在一份聲明中表示「我們討論後，認為這項合併，並不會產生足夠的盈利，來抵銷我們合併後可能有的額外資本、風險和成本花費」

這兩家陷入財務困境的德國銀行，傳言合併已經被報導數月之久，投資人在此期間也曾質疑合併是否真能解決兩家銀行自身的盈利問題，合併後的大規模增資的可能性也引發股東恐慌。

針對此合併一事，德國財政部長 Olaf Scholz 表示支持歐洲國家的強大銀行，但也有輿論表示，此合併可能會造成多數人失業。

據 CNBC 引述一名不願具名的知情人士，德意志銀行內並不看好合併談判。知情人士表示：「市場普遍認為合併不是個好主意，因為德國商業銀行的在客戶之間的名聲，並沒有德意志銀行來的好，可能會間接影響德意志銀行未來的業務發展」

自 2008 年的全球金融危機，以及 2011 年歐洲主權債務危機以來，這兩家銀行一直在努力恢復盈利。在過去的幾年裡，德意志銀行也無端成為許多負面消息的新聞頭條

德意志銀行和德國商銀的股票在過去 12 個月內，皆下跌超過 35%，在過去 10 年，下跌超過 80%。

現任首席執行長 Christian Sewing 於 2018 年 4 月接手德意志銀行，一直在努力提出，能扭轉銀行陷入困境的策略。

據 CNBC 引述消息來源表示，由於市場上其他同業競爭促使 Sewing 考慮與同事對手的德國商銀合併。媒體曾報導，荷蘭金融集團 (ING) 和意大利裕信銀行 (UniCredit) 傳出，有意收購德國商業銀行，

消息傳出後，德意志銀行便在週四 (25 日) 宣布，與德國商銀合併談判破局。目前傳出瑞銀 (UBS) 對德意志銀行的資產管理部門似乎相當關注。