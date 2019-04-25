日產再度下修財測 營業淨利驟減45%！

日產汽車 (7201-JP) 在週三 (24 日) 下修了 2019 財年 (截至 3 月底) 的最新財報預測。合併營業淨利年減 45% 至 3180 億日圓，超過市場預期。原因在於美國市場的銷售表現下滑，以及在品保方面的相關費用支出，較過去預測的 4500 億日圓大幅減少 1320 億日圓。

(圖: Investing.com)

而欠佳的業績表現，也將使得日產在面對法國雷諾汽車提出的經營統合要求時，在談判立場上缺乏優勢。

這也是繼日產在 2019 年 2 月下修財測之後，第 2 度進行下修。在 1320 億日圓的下修幅度當中，導因於銷量不佳的部分占了過半的 660 億日圓。其中美國市場占了 430 億日圓，日本、歐洲等其他市場占了 230 億日圓。

而在美國市場，部分採用 CVT 無段變速箱車款的延長保固措施上，也為日產帶來了 660 億日圓的成本支出。

根據日產所發表的快報值來看，在銷售額方面年減 3.2% 至 11 兆 5740 億日圓，純利年減 57% 至 3190 億日圓，雙雙低於過去預測。不僅連續 3 年出現營利減少的情形，也是自 2010 年 3 月期以來的最低獲利水準。

日產的最高財務長 (CFO) 輕部博表示，由於日產前董事長高恩 (Carlos Ghosn) 因特別背信罪遭到日本檢方起訴等影響，使得日產要在日本國內開發新客源變得棘手。但是每股 28.5 日圓的期末配息，則不會有所改變。

日產預計在 2019 年 5 月 14 日，公布 2019 年 3 月期的年度財報。