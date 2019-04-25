面板法說友達、瑞儀揭幕起跑 聚焦價格及客戶訂單兩大面向

面板族群法說起跑，今日由友達 (2409-TW)、背光模組廠瑞儀 (6176-TW) 揭幕，友達法說外界仍將關注面板價格是否止跌回穩、與本季營運展望；瑞儀則受惠蘋果訂單激勵，外界看好第 1 季獲利表現，市場同樣關注營運展望，與蘋果後續訂單進度。

市場研究機構 IHS 資深研究總經理謝勤益日前指出，面板供需從 3 月開始到本季末將短暫吃緊，價格部分將跌深反彈，預期漲勢可持續到 7 月，法人估此舉將有利面板廠短期營運，不過，謝勤益認為，隨大陸面板廠產能持續開出，長期面板供給仍呈現過剩狀態。

友達近期受面板價格下跌影響營收表現，不過 3 月下旬面板報價中，主流中型尺寸面板 32、43 與 50 吋面板報價均止跌回升，面板供過於求狀況持續收斂，法人預期，隨著報價回升、需求量增加，友達將重拾獲利動能。

另外三星月初逐步關閉 8.5 代 TFT LCD 面板產能，預期友達將受益轉單效應，不過中國大陸面板廠產能緊追在後，法人仍將關注友達的策略布局。

瑞儀則受惠蘋果 7.9 吋 iPad mini、10.5 吋 iPad Air 兩大產品拉貨激勵下，第 1 季中小尺寸背光模組產品出貨動能強勁，營收表現淡季不淡，外界看好，蘋果將在中大尺寸平板、Macbook 中導入 mini LED 背光產品，瑞儀仍可望持續受惠，預期今日法說上，除營運展望，蘋果訂單情況也將是焦點。