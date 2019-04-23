想擴大8吋晶圓產能？知情人士：SK海力士有意收購部分美格納

據路透社於週一 (22 日) 引述知情人士指出，韓國 SK 海力士正在考慮收購部分邏輯晶片製造商美格納半導體 (MagnaChip)，可望擴大其 8 吋晶圓生產線，不過消息尚未被證實。

全球第二大記憶體晶片製造商 SK 海力士與競爭對手三星，因近幾季全球記憶體市場需求放緩之影響，故兩大廠都不斷地加強發展手機核心處理器、影像感測器和汽車晶片等邏輯晶片的開發。

美格納小檔案 MagnaChip 是一家有 30 多年歷史的企業。美格納母公司為 1979 年成立的 LG 半導體，於 2004 年從海力士的非記憶體事業部門獨立出來，並於 2011 年在紐約證交所上市 (代號: MX)。 美格納半導體有公司 (MagnaChip Semiconductor)，為韓國的積體電路晶圓代工企業，MagnaChip 提供全球客戶從 0.8um 到 0.11um 製程之晶圓代工技術與服務，在南韓有 5 座晶圓廠，位於清州的 8 吋晶圓廠可提供月產能達到 13 萬片。

韓國《Maeil 商業報》週一 (22 日) 報導，據晶片業的消息來源指出，SK 海力士正在考慮標下美格納在南韓清州市的晶圓代工廠。

而清州是 SK 海力士半導體生產重要基地，若 SK 海力士想要進行必要投资，便可擴增 8 吋晶圓產能。

對此，SK 海力士和美格納拒絕發表評論。

今年 2 月，美格納表示「已經對公司的晶圓代工和 Fab 4 發展策略進行了評估」，策略其中包括「與企業合資，策略性夥伴關係以及企業間的合併與收購」等選項。

美格納表示，他們已聘請財務和法律顧問協助評估。

當地媒體稍早前報導，美格納市值預測有 3 億美元。

SK 海力士非記憶體事業部門，海力士半導體 (Hynix Semiconductor)，是由美國花旗集團風險投資公司 (Citigroup Venture Capital，CVC )、CVC 亞太公司和另一家投資基金於 2004 年以 8.3 億美元收購。

根據金融與風險公司的分析師 Refinitiv 的數據顯示，南韓 SK 海力士擁有相當多投資人，包括 Brigade Capital Management，Oaktree Capital Management 和 Evermore Global Advisors。