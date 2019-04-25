〈財報〉微軟Q3獲利營收均優於預期 市值破兆美元

微軟 (MSFT-US) 週三 (24 日) 公布第三季財報，由於獲利營收均優於預期，盤後股價大漲 3% 以上，超過每股 130.50 美元，也成功市值突破 1 兆美元。

財報關鍵數據

EPS：1.14 美元，不含特定項目 vs. 1.00 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：306 億美元 vs. 298.4 億美元 ((Refinitiv 調查的共識預期)

毛利潤：66.7% vs. 去年同期 65.4%

純益：年增 19% 至 88 億美元

各業務表現

商業雲端 (含 Azure)：年增 41% 至 96 億美元。

微軟轉向公共雲，推動最新一季營收大增 14%，越來越多大型企業將其伺服器和數據儲存到 Azure 設施，Azure 營收跳增 73%。

雖然 Azure 規模仍遠不如勁敵亞馬遜的 AWS，但 Stifel 分析師認為，Azure 的成長速度比當年 AWS 規模較小時來得快。

Stifel 分析師 Brad Reback 表示，「我們持續相信，考量更廣泛的產品組合、更深度的功能，以及微軟進入新類別領域的能力，轉向雲端對微軟來說是如虎添翼。」他給予買進評級。

美國國防部將授予單家雲端供應商聯合企業防禦計畫 (JEDI) 的多年合約。JEDI 目的是將美國國防部的大規模運算系統轉移到雲端，合約價值 100 億美元，在 IBM 和甲骨文近期遭排除名單後，微軟和 AWS 的競爭進入後期階段。

上週 Wedbush 分析師 Daniel Ives 表示，近期微軟執行長 Satya Nadella 的努力下，局勢傾向微軟這邊。Daniel Ives 建議買進微軟股票，「(JEDI 合約) 對微軟前景來說是關鍵的正面催化劑，可能會在夏季左右宣布最終贏家。」

轉型至雲端 app 的過程也讓微軟受益，即將其傳統生產力工具的用戶 (例如 Word 和 Excel) 轉向使用雲端的 Office 365 套件組，Office 365 的企業銷售量增加了 30%。

微軟投資者關係部門的 Jonathan Neilson 表示，由於晶片短缺問題在第一季獲得舒緩，有助於微軟 PC 商業軟體業務。

微軟 2016 年斥資 260 億美元以上收購的商業社交網站 LinkedIn 營收成長 27%，其成長速度較整體業務還快。

Q4 財測