瑞士信貸：iPhone 銷量將出現兩位數下滑

瑞士信貸 (Credit Suisse) 週四 (11 日) 表示，蘋果全盛時期已過，預期 2019 年 iPhone 銷量將出現兩位數下滑。

由於智慧型手機需求放緩以及 iPhone 業務日趨成熟，自去年 iPhone 銷量下降 3.2% 過後，瑞士信貸預期 2019 年 iPhone 銷量將下降 12.4%

瑞士信貸分析師 Matt Cabral 週四 (11 日) 於一份客戶報告中寫道：「蘋果 iPhone 正處於一個艱困時期，銷量比全盛時期低 20% 以上，因為客戶更換手機的時間較往常比起來都還要長，而且而且價格上漲很可能已成常態。」

瑞士信貸認為，蘋果 iPhone 正處於一個艱困時期。(圖：AFP)

去年秋季，蘋果 (AAPL-US) 推出高定價 iPhone，讓本已飽和且競爭激烈的市場增加無形的壓力，蘋果旗艦業務大受打擊。

由於 iPhone 佔蘋果 12 個月營收約 63%，蘋果今年初下修財測還引發市場大恐慌。當時蘋果 CEO 庫克警告：「由於 iPhone 銷售低於預期以及中國市場放緩，迫使蘋果下修今年第一季財測。」

中國市場放緩著實讓蘋果光褪了色，華為等中國手機品牌不斷瓜分其銷售市占率。去年底至今，為了刺激銷售，蘋果接連啟動多輪中國 iPhone 價格調整，部分 iPhone 在中國售價下調近 6%。對此，瑞士信貸仍不看好蘋果短期內有辦法快速扭轉局勢。

Matt Cabral 提到：「除了宏觀環境，我們在中國看到了更深層次的結構性挑戰，如果沒有 iPhone 重大更新，我們預計蘋果銷量不會出現有意義的轉折，而在蘋果推出 5G 手機之前是不太可能的。」

在 iPhone 業務放緩的背景下，蘋果正將重心轉向服務性業務，希望將龐大的 iPhone 用戶基數貨幣化。

蘋果在 2019 年春季發表會一口氣推出多項新訂閱服務：Apple TV+ (串流媒體訂閱)、Apple News+ (新聞、雜誌訂閱)、Apple Card (信用卡服務) 與 Apple Arcade (遊戲訂閱)。然而，瑞士信貸表示，轉型不可能一蹴可成。

分析師 Matt Cabral 認為：「我們見識到蘋果轉向服務業務為主的潛力，但相信這一觀點需要一段時間才能夠實現。預計，到 2021 年，蘋果服務業務將從 2018 年的 400 億美元增長至 650 億美元。」

瑞士信貸將蘋果評為「中性」，目標價格為 209 美元，僅比目前約 201 美元的交易水準高出一些。