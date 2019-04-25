〈財報〉半導體ASM太平洋Q1成績亮眼 看好2019年發展

荷蘭半導體設備企業 ASMI 於週三 (24 日) 公布財報，第一季度營收為 2.488 億歐元 (2.785 億美元)，超出路透社分析師預期的 2.352 億歐元；訂單量則達到 2.35 歐元，同樣超出市場預期的 2.118 億歐元，可望在 2019 年持續增長。

週三 (24 日) ASM 股價應聲上漲 1.95% 以每股 55.42 歐元作收，創下一年新高水平。

(圖截自 Investing.com)

ASM 太平洋財報關鍵數據

ASM International 簡介 ASM (ASM International) 總部位於荷蘭，子公司和參股公司設計和生產用於製造半導體器件的設備和材料，ASM 太平洋科技 (0522-HK) 則生產晶片組裝和包裝機械，稱為後端設備，是全球最大的半導體和發光二極體行業的集成和封裝設備供應商。ASM 太平洋於 1989 年在香港上市，此前 53.1% 的股份由 ASM International N. V. 所持有

執行長 Chuck del Prado 表示，「我們在 Q1 的營收超出預期，且較去年同期增長了 56%，訂單量也超出我們預估的 2 億至 2.2 億歐元，達到 2.25 至 2.45 億歐元」

未來展望

半導體設備最近受中美貿易戰的波及，造成了汽車市場放緩，以及蘋果 (US-AAPL) 等智慧型手機市場需求冷卻。不過，市場對邏輯晶片的需求和晶圓代工，仍讓 ASMI 達到此季的高訂單量。

ASMI 太平洋預計 Q2 營收將突破 2.3 億至 2.5 億歐元，對於 2019 年，ASM 太平洋表示，市場普遍預期全球晶圓設備 (WFE) 市場下滑，但與記憶體市場比起來，邏輯晶片與半導體市場發展似乎相對穩定。

根據目前的市場觀點，該公司預計 2019 年將大幅超越 WFE 市場。