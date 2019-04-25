〈區塊鏈大應用〉傳三星開發基於以太坊的區塊鏈 或將發行三星幣

據知情人士表示，韓國電子巨頭三星正在開發自家的區塊鏈網絡，並在可能在未來推出自家的「三星幣」。

據報導，一名熟悉三星內部情況的人表示，隸屬該公司無線業務部門的區塊鏈工作小組正在創建一個基於以太坊的區塊鏈主網。不過這項工作仍處於內部實驗階段。

該名消息人士表示：「目前，公司正在考慮採用私有區塊鏈，不過在未來也可能採用公有區塊鏈，或是公有區塊鏈和私有區塊鏈的混合。」

另一方面，外媒指出，當該項區塊鏈創建開發完成後，三星也可能會推出自家的虛擬貨幣「三星幣」。知情人士表示：「市場預期三星將推出三星幣，不過目標方向尚未確定。」

市場認為，如果該公司未來開發公共區塊鏈，那麼三星幣將能夠像比特幣 (BTC) 和以太幣 (ETH) 一樣在加密貨幣交易所進行公開交易。消息人士稱，三星也可能將區塊鏈技術引入該公司支付應用程式 Samsung Pay。

據悉，該小組在去年成立，兩個月前該公司推出了專為 Galaxy S10 設計的密碼貨幣錢包，支持儲存加密貨幣私鑰及支持基於區塊鏈的數位簽名等功能。此外，也支持分散式應用程式 (dapps)，像是加密遊戲平台 Enjin、加密收藏平台 CryptoKitties 和商業支付服務 CoinDuck 等。今年 3 月，三星正式發布了加密貨幣錢包，該錢包支持以太幣 (ETH) 和基於以太坊的 ERC20 代幣。