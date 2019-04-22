〈區塊鏈大應用〉小摩將擴大區塊鏈技術在支付領域中的應用

據報導，小摩 (JPMorgan) 計劃擴大區塊鏈技術的應用，以改善銀行業中的支付系統，同時邀請科技金融技術來針對平台的開發進行試驗。

該平台將有助於銀行來解決數週的付款延遲和合規性等問題。去年，全球有超過 75 家銀行成為銀行間資訊網絡 (IIN) 的成員，以抵禦來自新創支付公司的威脅。目前也已經有超過 220 家銀行註冊了初始的服務，從而實現了網路數位支付的數據共享。

小摩全球清算部主管 John Hunter 表示：「這個平台最初的應用將會在制裁名單過濾服務 (Sanctions Screening) 上。現在我們也正在考慮在清算的部分進行相關的開發應用。」

他也補充道，小摩也正在創建一項功能，可以實時驗證付款是否已經轉匯到有效帳戶當中。該系統預計將在今年第三季上市，可用於美國國內和國際上的支付，小摩預期，這項平台對於錯誤率較高的國際支付會有更明顯的改善。這項服務目前是免費的，但未來也有可能推出付費的商業應用程式。

此外，IIN 正在創建一項沙盒計畫，以便為金融科技團隊藉此來開發和推出相關的應用程式。這項計畫也也預計將在第三季推出，為系統平台開發人員提供安全的資訊傳遞、文檔文件傳輸和數據建模等試驗。「這項計畫將消除在工具、生態系統、數據、環境等方面的障礙和挑戰。Hunter 表示。「系統平台的開發商只需要帶來他們的創新智慧。」