穩定幣Tether遭調查 加密貨幣市值應聲蒸發100億美元

據彭博社報導，加密貨幣受到穩定幣 Tether 的影響，台北時間 26 日上午 10 點，比特幣一度下跌 6.4% 至 5,145.33 美元，其他加密貨幣也應聲大跌，據 CoinMarketCap.com 追蹤的加密貨幣市值蒸發了約 100 億美元。

截稿前，比特幣下跌 4.35% 至 5,198.24 美元。

(圖截自 Coindesk)

引發這起風暴的穩定幣 Tether，則下跌 1.9%，至 0.99 美元。這一波大跌，起因於紐約州總檢察長 Letitia James 在週四 (25 日) 的一份新聞稿中提到，懷疑 Bitfinex 加密貨幣交易挪用 Tether 資金，來掩蓋在客户和企業混合基金的 8.5 億美元損失。

據外電綜合報導，Bitfinex 和 Tether 的高層們設計了一系列有「利益衝突」的企業交易，輾轉讓 Bitfinex 獲得高達 9 億美元的 Tether 用於支持 USDT 的現金存款，

眾所周知，許多加密交易所無法以美元交易，Tether 作為一種虛擬貨幣，發行 USDT 為中介，在假設美元兌 USDT 為 1:1 的前提下，投資人兌換 USDT，以 USDT 買入加密貨幣。

目前 Bitfinex 的發言人 Kasper Rasmussen 沒有回覆外界評論。

過去以來，一直有來自 全球最大的加密貨幣交易所之一 Bitfinex 的傳言說，Tether 在憑空超發代幣，以提高比特幣的價格，Tether 又與 Bitfinex 關係密切，兩家公司的執行長均為 Jan Ludovicus van der Velde。

市場對 Tether 失去信心，對加密貨幣市場將會是一個重大打擊，據 CoinMarketCap.com 追蹤的加密貨幣交易所裡，所使用 Tether 進行的虛擬貨幣交易就占了 28%。

比市場預期緩慢的交易流動速度，歸因於去年比特幣下跌 74%，儘管其價格在 2019 年有所回升。根據 SPI 資產交易主管 Stephen Innes 的說法，紐約州調查局此番生聲明，可能會壓制近期的漲勢。

Innes 說道：「這些最新的指控不僅使 Tether 的可信度受到質疑，而且還給整個行業蒙上陰影，雖然市場心理價位，暫時維持在 5000 美元上方，但鑑於今早市值蒸發的情緒，可能會衝擊這個價錢」