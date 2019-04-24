〈區塊鏈大應用〉福斯汽車合作區塊鏈新創Minespider 以追蹤供應鏈中電池來源

據報導，大型汽車製造商福斯汽車宣布與區塊鏈新創公司 Minespider 合作，將進行一項區塊鏈平台試驗，來改善該公司的電池供應鏈管理，以增進供應鏈中的透明度、可持續性和合規性。

通過這項合作，Minespider 將提供開源的公共區塊鏈協議，以增加供應鏈的透明度，來追蹤福斯汽車供應鏈中從礦場到電池組裝完成中所有的製作方式、零組件的來源、管理方式以及在組裝地點等。該項目涉及福斯的供應商和次級供應商，他們提供超過三分之二福斯汽車電池需求。

通過區塊鏈技術，福斯汽車希望獲得更全面的供應鏈數據，從而確保供應鏈中所有零組件是否符合道德規範。

大眾汽車集團採購戰略負責人 Marco Philippi 表示：「供應鏈的可持續性是我們的首要任務之一。我們將區塊鏈技術視為確保整體供應鏈中能遵守環境和社會標準的解決方案之一。」

通過與福斯汽車的合作，區塊鏈新創 Minespiders 希望類似的解決方案將能應用於更多汽車產業，使產品週期更加透明，並提升可訪問性和安全性。最終，Minespider 希望這項區塊鏈協議的應用能擴展到所有供應鏈的領域。

Minespiders 執行長 Nathan Williams 表示：「Minespider 的出現是由於人們越來越多地意識到供應鏈中衝突礦產和其他侵犯人權行為的問題。最終，我們希望看到一整個產業的轉型，負責任的供應商都將加入區塊鏈協議。」