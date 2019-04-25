美中貿易磋商之際 最新間諜指控出爐 中國稱：毫無根據的炒作

美國屢屢指控中國華為可能為中國政府從事間諜活動，而最新的間諜指控稱，中國大陸政府透過商業間諜，盜取美國通用電氣的機密，對此，中國外交部週三 (24 日) 嚴詞否認，稱這是毫無根據的炒作。

美國司法部週二 (23 日) 公布的一項起訴書顯示，美國檢方以 14 項罪名起訴華裔美籍的通用電氣前工程師鄭小清 (音譯：Xiaoqing Zheng) 與中國商人張照曦 (音譯：Zhaoxi Zhang) 。

起訴書中指出，這兩名中國人涉嫌從事經濟間諜活動，竊取通用電器的動力渦輪機商業機密技術文件，中國政府還從中提供其資金與其他援助。

對此，中國外交部週三發布聲明：「中國發展成就並非來自盜竊。這是中國人民的智慧和汗水的結果，我們希望有關方面能夠停止毫無根據的炒作，客觀合理地看待和處理有關問題。」

外國安全研究人員表示，中國大陸政府幾十年來一直鼓勵工程師和科學家將國外技術帶入中國，無論是否合法獲得，中國會提供經濟報酬並經營商業園區，將竊盜商業技術轉為中國商業產品。

去年美國總統川普發起關稅戰，對中國進口商品課徵的關稅，理由是中國竊取了美國的技術和商業機密，美中休戰後，美方要求中國停止竊取美國智慧財產權、停止迫使外企交出技術、並開放市場等。

目前，美中正如火如荼地進行貿易磋商，白宮宣布，美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，下週將前往北京，於 4 月 30 日展開第 10 輪高階貿易談判，針對 7 項議題進行磋商，雙方有望在下月底敲定貿易協議。